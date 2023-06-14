Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмов з очільниками МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно, запропонував їхнім країнам приєднатися до української формули миру.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter.

“Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України”, – йдеться у дописі.

Глава українського дипвідомства запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені проти України.

Водночас Кулеба також проінформував про результати розмови з Айманом Сафаді.

Відтак, міністр закордонних справ України запропонував Йорданії також взяти участь у реалізації української формули миру. Очільники МЗС обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, на першій зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський закликав повністю реалізувати українську формулу миру, котру він представив у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН.

Очільник української держави переконаний, що пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить РФ, щоб воювати.

“Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні зупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН. Росія робить Організацію Об’єднаних Націй зібранням 192-х, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир. Звичайно, для покарання агресора потрібні і спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, і міжнародний компенсаційний механізм, який змусить Росію відшкодувати завдані нею збитки. Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі. Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла б вести. І саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні. Щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі. Щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знову на Прагу. Щоб російська артилерія не била по країнах Балтії. Щоб російські ракети не били по території Фінляндії чи будь-якої іншої країни. Така загроза існує. Таку загрозу ми щодня зменшуємо, коли знищуємо окупантів в Україні. Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності. Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам. П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, Україна отримуватиме військову підтримку від Польщі, Франції та Німеччини стільки, скільки буде необхідно, поки інші західні держави будуть працювати над питанням “гарантій безпеки” для України.

Також лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

При цьому 7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.