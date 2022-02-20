Кулеба закликав провести міжнародне розслідування через нібито обстріли територій РФ — МЗС України

Про це повідомлялось на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україні нема чого приховувати у цьому питанні. Він запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) не здійснювали жодних обстрілів територій Російської Федерації.