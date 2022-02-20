Кулеба закликав провести міжнародне розслідування через нібито обстріли територій РФ — МЗС України

Про це повідомлялось на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Міністр зазначив, що Україні нема чого приховувати у цьому питанні. Він запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) не здійснювали жодних обстрілів територій Російської Федерації.
“Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування”, – зазначив Дмитро Кулеба.
Напередодні російська пропаганда заявляла, що українська сторона здійснила обстріли поряд з населеними пунктами Ростовської області. Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем по окупованих територіях Донбасу чи РФ.
Головнокомандувач звертав увагу, що відповідні підрозділи для артилерійської атаки зі складу ООС перебувають в районах відведення за понад 21 км від лінії зіткнення. Відстань перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, якими озброєні ЗСУ. Тому Валерій Залужний назвав повідомлення російських ЗМІ фейковими та неправдивими.
- Нагадаємо, на Донбасі бойовики підконтрольні РФ поранили українського військовослужбовця. З початку ранку 20 лютого незаконні збройні формування здійснили 35 обстрілів, більша частина з яких була із забороненої зброї.
- Загострення в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил наростає – вранці 19 лютого внаслідок обстрілів загинув український захисник.
- Упродовж 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 66 порушень режиму тиші.
- 18 лютого слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.
- На окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запроваджено загальну мобілізацію та заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.
- Зокрема підтримувані Росією бойовики 17 лютого оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
- Як виявилося, “евакуйовані” жінки, діти та особи похилого віку з самопроголошеної терористичної організації “ДНР” у ніч під час евакуації пробули в холодних автобусах без їжі.