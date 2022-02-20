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Кулеба закликав провести міжнародне розслідування через нібито обстріли територій РФ — МЗС України

Міністерство закордонних справ України офіційно закликало провести неупереджене міжнародне розслідування стосовно обстрілів терен РФ. Російські ЗМІ заявляли, що нібито з боку України запускали снаряди.

Неділя, 20 лютого 2022, 16:01
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Про це повідомлялось на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україні нема чого приховувати у цьому питанні. Він запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) не здійснювали жодних обстрілів територій Російської Федерації.

“Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Напередодні російська пропаганда заявляла, що українська сторона здійснила обстріли поряд з населеними пунктами Ростовської області. Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем по окупованих територіях Донбасу чи РФ.

Головнокомандувач звертав увагу, що відповідні підрозділи для артилерійської атаки зі складу ООС перебувають в районах відведення за понад 21 км від лінії зіткнення. Відстань перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, якими озброєні ЗСУ. Тому Валерій Залужний назвав повідомлення російських ЗМІ фейковими та неправдивими.

Теги: бойовики на Донбасі, Війна на Донбасі, Дмитро Кулеба, МЗС України, обстріли на Донбасі, розслідування

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