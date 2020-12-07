За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, кандидатуру екс-міністра фінансів Оксани Маркаровой на посаду посла України в США затвердили не для того, щоб вона "просила там грошей".

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Оксана Маркарова – досвідчений фінансист, з 22 листопада 2018 року до 4 березня 2020 року очолювала міністерство фінансів. Нещодавно Дмитро Кулеба озвучив її кандидатуру як майбутнього посла України в США.

На питання, чи не зведуться україно-американські відносини тільки до аспекту фінансової допомоги, Кулеба відповів, що це надумана проблема.

“Ми всіх послів засилаємо, зокрема для того, щоб вони шукали гроші – не просили, а шукали. Що таке пошук грошей? Це і залучення інвестицій, і збільшення обсягів торгівлі, відкриття нових ринків для українських компаній, і взаємодія з фондами та міжнародними фінансовими інституціями. Скоро вийде одне українське соцопитування, і ви побачите, що одним з найбільших очікувань українських громадян від української дипломатії є торгівля, інвестиції та залучення грошей в Україну”, – сказав він.