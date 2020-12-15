Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Під час розмови він запросив Шмід відвідати Україну з робочим візитом, зокрема здійснити поїздку на Донбас і побувати на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

“Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ”, – уточнили в пресцентрі.

Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно дадуть змогу обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19.

Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт безумовно серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році, відзначили в МЗС.