Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Під час розмови він запросив Шмід відвідати Україну з робочим візитом, зокрема здійснити поїздку на Донбас і побувати на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.
“Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ”, – уточнили в пресцентрі.
Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно дадуть змогу обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19.
Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт безумовно серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році, відзначили в МЗС.
- 4 грудня вперше в історії генеральним секретарем Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жінка. Цю посаду отримала німкеня Хельга Шмід.