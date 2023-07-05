Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter
“Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Гамбії доктором Мамаду Тангара ми обговорили перспективні напрямки розширення двосторонньої співпраці. Я запросив Гамбію приєднатися до Формули миру президента Зеленського і подякував своєму колезі за підтвердження незмінної підтримки Гамбією України”, – йдеться у дописі.
Варто додати, 29 червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї. Сторони обговорили низку важливих для України питань, зокрема реалізацію “формули миру”.
Нагадаємо, що перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на зустрічі із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою запропонувала країні стати частиною ініціатив Володимира Зеленського “Формула миру” та “Grain from Ukraine”.
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- 4 липня Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою спонсором-тероризму, тоді як ПВК “Вагнер” – терористичною організацією.