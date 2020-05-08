Після закінчення пандемії коронавірусу і відкриття країнами Європи своїх кордонів у українців не повинно виникнути проблем із використанням безвізового режиму.

Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Щодо прикордонного руху ми не бачимо ніяких деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян будуть виникати системні проблеми з використанням безвізового режим“, – зазначив він.

Очільник МЗС також висловив припущення, що Шенгенська зона на час пандемії “з абсолютного принципу перетвориться на відносний”.

“Кожен новий спалах пандемії, якщо він трапиться, буде призводити знову до закриття кордонів. Тому “Шенген” на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться у відносний. Тобто, усе буде регулюватися залежно від ситуації. Але свободу пересування всередині самої Шенгенської зони, звичайно, ніхто скасовувати не буде. Тому що це одне з фундаментальних досягнень. Та і взагалі скасувати “Шенген” – це поставити під сумнів одну з основ Європейського Союзу. Це як вибити з фундаменту камінь”, – сказав Кулеба.

Крім того, він висловив думку, що для України питання приєднання до Шенгенської зони поки гостро не стоїть.

“Наше приєднання до “Шенгену” – це перспектива певного часу, тому для нас ця проблема зараз гостро не стоїть”, – заявив міністр.