Про це інформує Deutsche Welle.
Звертаючись до гостей заходу, Зеленський по відеозв’язку запитав, чи може мистецтво бути поза політикою, чи кіно може бути поза політикою, коли існує політика агресії, коли йде тотальна війна.
Така політика сьогоднішньої Росії, – наголосив він. Культура обирає сторону, коли вирішує виступити проти зла, та сторону, коли мовчить і фактично допомагає злу”, – продовжив Зеленський.
Глава української держави закликав кінематографістів та артистів однозначно заявити про свою підтримку України, наголосивши, що кіно може долати бар’єри – “реальні та ідеологічні”.
У своїй промові Зеленський нагадав про фільм Віма Вендерса “Небо над Берліном”, що передрік кінець поділу Німеччини.
Росія, продовжив Зеленський, “зводить стіну між РФ та Україною спільно з Європою, між рабством та свободою, терором та цивілізацією”. Мистецтво не може залишатися байдужим, тому що в тиші “голос зла стає тільки голоснішим і переконливішим”, резюмував він.
Раніше керівники Берлінале Карло Шатріану та Маріетт Ріссенбек пояснили, що запросили українського президента виступити на відкритті фестивалю, щоб “висловити солідарність з народом України у його боротьбі за незалежність” та “рішуче засудити російську агресивну війну проти України”.
Наші думки та співчуття з жертвами, населенням, яке страждає, мільйонами, що покинули Україну та артистами, які залишилися захищати країну і продовжують знімати війну”, – мовилось в їхній заяві.
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