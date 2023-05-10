До Дня Європи на Софійській площі в Києві відкрилась виставка "Культурна мозаїка", яка розповідає про те, як Європейський Союз надає допомогу та підтримку українській культурі та мистецтву під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Виставкові стенди розповідають про те, як у воєнні часи Європейський Союз надає вагому підтримку українській культурі та мистецтву, аби захистити й зберегти культурний спадок України.

Адже українське культурне надбання опинилося під загрозою пошкодження та знищення через війну, як це сталося з музеєм Марії Примаченко, садибою Григорія Сковороди, театром в Маріуполі та сотнями інших пам’яток культури.

На виставці відвідувачі дізнаються, як завдяки фінансовій підтримці ЄС оцифровано й збережено в архівах пам’ятники архітектури й музейні експозиції, посилено захист й належне зберігання музейних колекцій.

Також виставка демонструє, як під час війни знімалося українське кіно й створювалися музичні твори – і як давні традиції та надбання українського спадку отримали новий розвиток завдяки новітнім технологіям й натхненню українських митців та їхніх європейських партнерів.

Зазначимо, що у Донецькій області українські захисники врятували 5 тонн книжок, які знаходилися у знищених російськими загарбниками бібліотеках.

За час повномасштабної війни Росії проти України від рук російських окупантів постраждало більше ніж 500 бібліотек, а з тимчасово окупованих територій Донеччини загарбники вивезли майже 10 тисяч видань.

Проте військовим ЗСУ вдалося евакуювати до Краматорська книжкові фонди кількох бібліотек із прифронтового міста Сіверськ, що у Бахмутському районі.