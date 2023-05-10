Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Виставкові стенди розповідають про те, як у воєнні часи Європейський Союз надає вагому підтримку українській культурі та мистецтву, аби захистити й зберегти культурний спадок України.
Адже українське культурне надбання опинилося під загрозою пошкодження та знищення через війну, як це сталося з музеєм Марії Примаченко, садибою Григорія Сковороди, театром в Маріуполі та сотнями інших пам’яток культури.
На виставці відвідувачі дізнаються, як завдяки фінансовій підтримці ЄС оцифровано й збережено в архівах пам’ятники архітектури й музейні експозиції, посилено захист й належне зберігання музейних колекцій.
Також виставка демонструє, як під час війни знімалося українське кіно й створювалися музичні твори – і як давні традиції та надбання українського спадку отримали новий розвиток завдяки новітнім технологіям й натхненню українських митців та їхніх європейських партнерів.
Зазначимо, що у Донецькій області українські захисники врятували 5 тонн книжок, які знаходилися у знищених російськими загарбниками бібліотеках.
За час повномасштабної війни Росії проти України від рук російських окупантів постраждало більше ніж 500 бібліотек, а з тимчасово окупованих територій Донеччини загарбники вивезли майже 10 тисяч видань.
Проте військовим ЗСУ вдалося евакуювати до Краматорська книжкові фонди кількох бібліотек із прифронтового міста Сіверськ, що у Бахмутському районі.
- 9 травня до Дня Європи на Хрещатику в Києві відкрилася виставка, присвячена відносинам ЄС та України.
- 9 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, аби відзначити День Європи та зустрітися з представниками української влади.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що відтепер 9 травня Україна відзначатиме День Європи.