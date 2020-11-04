Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нардеп-борець зручно вмостився у своєму кріслі та із захопленням переглядав шедеври світового кінематографа. Очевидно Беленюку заважали колеги, які гучно обговорювали законодавчі ініціативи. Тому нардеп вдягнув навушники та продовжив перегляд.
До слова, Беленюк намагався сховати телефон від журналістів, тому декілька разів змінював пози. Однак у нього нічого не вийшло.
- Народний депутат від партії “Слуга народу” і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заснув під час засідання Верховної Ради.
- Чемпіон світу з греко-римської боротьби, нардеп від “Слуги народу” Жан Беленюк заявив, що повністю присвятить себе політичній діяльності тільки після Олімпіади 2020 в японському Токіо.
- Раніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков “порадив” нардепу від “Слуги народу” Олександру Дубінському відізвати його проєкт закону №4304-1 від 04.11.2020 про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”.