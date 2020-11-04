У середу, 4 листопада, народний депутат України від “Слуги народу” Жан Беленюк під час засідання Верховної Ради вирішив зайнятися цікавішими справами, ніж голосування та політичні дискусії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нардеп-борець зручно вмостився у своєму кріслі та із захопленням переглядав шедеври світового кінематографа. Очевидно Беленюку заважали колеги, які гучно обговорювали законодавчі ініціативи. Тому нардеп вдягнув навушники та продовжив перегляд.

До слова, Беленюк намагався сховати телефон від журналістів, тому декілька разів змінював пози. Однак у нього нічого не вийшло.