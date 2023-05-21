15 українських музейників в червні цього року відвідають французькі інституції для обміну досвідом та встановлення партнерств.

Джерело: МКІП.

Як зазначається, програма відбувається в рамках домовленостей між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури Франції за підтримки і сприяння Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні та Українського інституту.

“У повоєнний час музеї стикнуться з проблемами реставрації творів, які були в евакуації чи спаковані в сховищах, з питаннями реекспозиції та побудовою нової системи взаємодії з аудиторіями, оскільки портрет відвідувача суттєво зміниться. Тут йдеться про безбар’єрність та інклюзивність, проактивну комунікацію та інтерактивні програми для різного віку”, – повідомила Галина Григоренко, заступниця міністра культури та інформаційної політики України.

Окрім того, цього року в межах цієї співпраці 3 українських реставраторки та 3 музикантки (клавесин) відвідають французькі інституції за програмами стажування та наукової роботи.

Додамо, провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів в межах мовознавчого проєкту Langue pour tous (“Мова для всіх”).

Підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого — Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; так і сучасності — про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших.

Нагадаємо, що 23 лютого на запрошення Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка до України вперше завітала Міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак.

“Я дуже зворушена бути тут. Ми всі пов’язані єдиною метою – це допомагати і діяти там, де ми можемо це зробити. Хочу сказати, що ми започаткували європейський фонд допомоги українському кіно. Ініціатором створення цього фонду є Франція. 12 інших країн також долучилися до його фінансування. Метою діяльності цього проєкту є підтримка українських кіномитців, продюсерів, режисерів, підтримка створення нових сучасних фільмів про Україну й за участі України”, – зазначила Ріма Абдул-Малак.

Міністерка також наголосила, що Франція і далі підтримуватиме українських митців, культурну спадщину, літературу та книговидання, а також популяризуватиме українську культуру у Франції.