У день відкриття шостої сесії Верховної Ради IX скликання кулуари будівлі після пів року закриття частково відкрили для журналістів, але з жорсткими обмеженнями.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, наразі на другому поверсі парламенту одночасно можуть перебувати до 40 представників ЗМІ, серед них – журналісти, оператори, фотографи.

Черги до кулуарів та ложі преси різні.

Зазначимо, що журналісти не можуть вийти з ложі та зайти в кулуари, якщо там немає вільного бейджа. Тому що, виходячи з ложі преси, представник ЗМІ може сказати “резерв”, та коли повернеться – його картка буде чекати на нього. А коли виходиш з кулуарів, картку потрібно здати.

Доступ журналістів до кулуарів обмежується ділянкою від картини до кінця правого боку поверху. З трьох входів у залу засідань з кулуарів фізично можна дістатися тільки до правого. Там не тільки представники партії “Опозиційна платформа – За життя”, ще й депутати від “Слуги народу”, які в залі сидять справа (під ложою преси), та взагалі будь-хто може вийти – ніхто за депутатами не закріплював ці виходи.

Решту кулуарів другого поверху, приблизно 1/3 загальної площі, огороджено синіми стрічками.

Раніше в Раді був вільний доступ до кулуарів за карткою акредитації. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коли анонсував часткове відкриття кулуарів, зазначав, що наразі у парламенті акредитовано більше трьох тисяч журналістів.

Коли кулуари відкриють повністю – невідомо. Журналісти кажуть, “або коли скінчиться карантин, або як владі буде зручно“.