Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, наразі на другому поверсі парламенту одночасно можуть перебувати до 40 представників ЗМІ, серед них – журналісти, оператори, фотографи.
Черги до кулуарів та ложі преси різні.
Зазначимо, що журналісти не можуть вийти з ложі та зайти в кулуари, якщо там немає вільного бейджа. Тому що, виходячи з ложі преси, представник ЗМІ може сказати “резерв”, та коли повернеться – його картка буде чекати на нього. А коли виходиш з кулуарів, картку потрібно здати.
Доступ журналістів до кулуарів обмежується ділянкою від картини до кінця правого боку поверху. З трьох входів у залу засідань з кулуарів фізично можна дістатися тільки до правого. Там не тільки представники партії “Опозиційна платформа – За життя”, ще й депутати від “Слуги народу”, які в залі сидять справа (під ложою преси), та взагалі будь-хто може вийти – ніхто за депутатами не закріплював ці виходи.
Решту кулуарів другого поверху, приблизно 1/3 загальної площі, огороджено синіми стрічками.
Раніше в Раді був вільний доступ до кулуарів за карткою акредитації. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коли анонсував часткове відкриття кулуарів, зазначав, що наразі у парламенті акредитовано більше трьох тисяч журналістів.
Коли кулуари відкриють повністю – невідомо. Журналісти кажуть, “або коли скінчиться карантин, або як владі буде зручно“.
- 7 вересня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради IX скликання.