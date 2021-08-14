Про це повідомляє американське видання NBC News.
Асамблея штату Нью-Йорк, більшість представників якої – демократи, ухвалила рішення призупинити розслідування відносно Куомо. Якби розслідування завершили, Куомо мали б оголосити імпічмент.
Спікерка нижньої палати законодавчого зібрання Нью-Йорку Карл Хисті пояснила, що розслідування призупинили, оскільки нема потреби його продовжувати. Метою розслідування було визначити “чи повинен губернатор Куомо залишатися у своєму кріслі”.
Але Куомо подав у відставку й залишить кабінет через 14 днів, тому необхідності продовжувати розслідування немає.
Якщо проти Куомо не буде проведено процедуру імпічменту – він зможе знову балотуватися на пост губернатора й брати участь у виборах.
10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.
Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.
Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.
Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.
Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину. Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хаєк. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.