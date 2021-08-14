Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо зможе взяти участь у виборах губернатора штату, попри звинувачення в сексуальних домаганнях, якщо йому не оголосять імпічмент.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

Асамблея штату Нью-Йорк, більшість представників якої – демократи, ухвалила рішення призупинити розслідування відносно Куомо. Якби розслідування завершили, Куомо мали б оголосити імпічмент.

Спікерка нижньої палати законодавчого зібрання Нью-Йорку Карл Хисті пояснила, що розслідування призупинили, оскільки нема потреби його продовжувати. Метою розслідування було визначити “чи повинен губернатор Куомо залишатися у своєму кріслі”.

Але Куомо подав у відставку й залишить кабінет через 14 днів, тому необхідності продовжувати розслідування немає.

Якщо проти Куомо не буде проведено процедуру імпічменту – він зможе знову балотуватися на пост губернатора й брати участь у виборах.

10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).