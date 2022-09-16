Збройні сили України звільнили від російської окупації місто Куп‘янськ в Харківській області.

Про це повідомили в окремому полку спеціального призначення “Азов” з посиланням на заяву військових зі спецпідрозділу “KRAKEN”.

Зазначається, що бійці успішно форсували річку Оскол, вибили ворожі війська з лівобережної частини міста та наразі продовжують контрнаступальну операцію на інші окуповані населені пункти.

“Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола”, — йдеться в повідомленні військових.

Нагадаємо, що ще вчора противник обстрілював інфраструктуру Куп’янська із танків, мінометів та артилерії різних калібрів.

Також раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ дало змогу розгорнути контрнаступ на Куп‘янськ. Російські окупанти називали їх гордо “Москва”, “Омськ” та “Пітер”.