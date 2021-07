Про це повідомляє CNN.

Так, Центри США по контролю і профілактиці захворювань попереджають, що “одна людина з діареєю може заразити весь басейн”. Свою публікацію CDC супроводили анімаційною гіфкою із зображенням дівчинки, що спускається з водної гірки і залишає за собою коричневу смугу.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu

