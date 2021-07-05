Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) опублікували рекомендації, що не можна плавати і купатися з діареєю, і супроводили наочний посібник гіфкою, яка і викликала справжній фурор у соцмережах.

Про це повідомляє CNN.

Так, Центри США по контролю і профілактиці захворювань попереджають, що “одна людина з діареєю може заразити весь басейн”. Свою публікацію CDC супроводили анімаційною гіфкою із зображенням дівчинки, що спускається з водної гірки і залишає за собою коричневу смугу.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu — CDC (@CDCgov) July 1, 2021

Мабуть гіфка мала на меті привернути увагу і спонукати користувачів Twitter прочитати керівництво від CDC. Але коментарі до твіту показали, що людей більше зацікавила саме анімація.

“Позбавте фінансування CDC”.

“Це багато що говорить про нашу країну, якщо є необхідність навіть про це говорити”.

“Як татові, порадьте, будь ласка, правильні засоби порятунку, коли бачиш, як твоя дитина с*ре з водної гірки”.

“Особисто я вважаю, що графіка ідеальна. У всякому разі, половина країни більше не читає слова. Вітання художнику”.

“Вираз блаженства на обличчі дівчинки, коли вона залишає на гірці гігантський слід, безцінний”.

“Чи не планував ср*ти в басейні, поки не побачив цю милу гіфку”.

Так, твіт від CDC зібрав більше 4 800 коментарів та 3 800 ретвітів.