Про це повідомляє CNN.

Так, Центри США по контролю і профілактиці захворювань попереджають, що “одна людина з діареєю може заразити весь басейн”. Свою публікацію CDC супроводили анімаційною гіфкою із зображенням дівчинки, що спускається з водної гірки і залишає за собою коричневу смугу.

Мабуть гіфка мала на меті привернути увагу і спонукати користувачів Twitter прочитати керівництво від CDC. Але коментарі до твіту показали, що людей більше зацікавила саме анімація.

“Позбавте фінансування CDC”.

“Це багато що говорить про нашу країну, якщо є необхідність навіть про це говорити”.

“Як татові, порадьте, будь ласка, правильні засоби порятунку, коли бачиш, як твоя дитина с*ре з водної гірки”.

“Особисто я вважаю, що графіка ідеальна. У всякому разі, половина країни більше не читає слова. Вітання художнику”.

“Вираз блаженства на обличчі дівчинки, коли вона залишає на гірці гігантський слід, безцінний”.

“Чи не планував ср*ти в басейні, поки не побачив цю милу гіфку”.

Так, твіт від CDC зібрав більше 4 800 коментарів та 3 800 ретвітів.

 