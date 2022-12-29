З кінця листопада діти передали Фонду Сергія Притули 6,2 мільйона гривень для допомоги Збройним силам України. Часто діти самі озвучують на що хотіли б направити принесені кошти.

Про це волонтер Притула розповів в інтерв’ю журналістці та ведучій Маші Єфросиніній.

З кінця липня українські діти принесли для ЗСУ 6,2 мільйона гривень. Ледве не щодня діти самі приходять до фонду з грошима, але завжди застають Сергія Притулу особисто, бо він багато буває у роз’їздах.

Як розповів волонтер, у маленьких меценатів завжди запитують на що вони хотіли б направити ці кошти. Про одну з відповідей Сергій Притула розповів:

“Там бувають такі варіанти, що ми тут просто вигорали. Наприклад, маленька дівчинка принесла (я вже не пам’ятаю яку) суму коштів, і я як зазвичай кажу “ваші колеги по цеху, волонтери юні, ровесники зазвичай кажуть на що потратити: чи на дрони, чи на ремонт трофейної техніки, щоби танк відновили за ваші гроші. На що б ви хотіли?” Вона стоїть і каже: “Купіть таку ракету, щоб туди посадити 140 мільйонів русских і відправити в космос”.

На це прохання Сергій Притула відповів, що єдина причина, чому українці ще придбали цю ракету – бо її не існує. А якби така була, неодмінно всією країною скинулись би і купили.

Часто діти самі дають членам фонду вирішувати, на що краще спрямувати гроші. Але також нерідко – приходять з чітким розумінням того, на що хочуть здати свої кошти. Як розповів Притула, часто діти хочуть чогось великого та яскравого, наприклад, щоб купити танк або літак.

“Русский танк буде стріляти по русских! За ваші гроші!”, – пояснював на відео Притула одному з хлопчиків, що його гроші підуть на ремонт трофейного танка.