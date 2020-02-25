Про це повідомляється на сайті theibns.org.

У список, що складається з 21 банкноти різних країн світу, увійшли українські 1000 гривень.

Банкнота з’явилася в обігу 25 жовтня 2019 року.

На лицьовій стороні зображений Володимир Вернадський. На зворотному боці – будівля президії Національної академії наук України.

Крім української банкноти, в список номінантів увійшли ще 20 учасників:

  • 5 фунтів і 10 фунтів Північної Ірландії
  • 1000 швейцарських франків
  • 100 арубанських флоринів
  • 200 євро
  • 1000 норвезьких крон
  • 10 грузинських ларі
  • 500 кенійських шилінгів
  • 10 Східнокарибських доларів
  • 20 сінгапурських доларів
  • 100-доларова купюра Тринідад і Тобаго
  • 50 багамських доларів
  • 10 самоанських тал
  • 20 патак Макао
  • 15000 камбоджійських рієлів
  • 5000 албанських леків
  • 20 австралійських доларів
  • 100 гонконгських доларів
  • 20 індійських рупій
  • 10 гамбійських даласі
  • 20 марокканських дирхамів.

За умовами конкурсу, банкноти повинні бути випущені вперше протягом року і повинні мати певну художню цінність. Також купюри повинні бути в обігу.

Претендентів оцінюють по дизайну, захисних елементів і по тому, як вони використані в контексті художнього оформлення.

Переможця обирає спеціальне журі, він буде оголошений за підсумками зборів членів правління IBNS.