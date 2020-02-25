Про це повідомляється на сайті theibns.org.
У список, що складається з 21 банкноти різних країн світу, увійшли українські 1000 гривень.
Банкнота з’явилася в обігу 25 жовтня 2019 року.
На лицьовій стороні зображений Володимир Вернадський. На зворотному боці – будівля президії Національної академії наук України.
Крім української банкноти, в список номінантів увійшли ще 20 учасників:
- 5 фунтів і 10 фунтів Північної Ірландії
- 1000 швейцарських франків
- 100 арубанських флоринів
- 200 євро
- 1000 норвезьких крон
- 10 грузинських ларі
- 500 кенійських шилінгів
- 10 Східнокарибських доларів
- 20 сінгапурських доларів
- 100-доларова купюра Тринідад і Тобаго
- 50 багамських доларів
- 10 самоанських тал
- 20 патак Макао
- 15000 камбоджійських рієлів
- 5000 албанських леків
- 20 австралійських доларів
- 100 гонконгських доларів
- 20 індійських рупій
- 10 гамбійських даласі
- 20 марокканських дирхамів.
За умовами конкурсу, банкноти повинні бути випущені вперше протягом року і повинні мати певну художню цінність. Також купюри повинні бути в обігу.
Претендентів оцінюють по дизайну, захисних елементів і по тому, як вони використані в контексті художнього оформлення.
Переможця обирає спеціальне журі, він буде оголошений за підсумками зборів членів правління IBNS.
- Національний банк України з сьогоднішнього дня вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень.