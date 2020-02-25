Міжнародна асоціація колекціонерів паперових грошових знаків - International Bank Note Society (IBNS) оголосила номінантів на звання кращої банкноти року - премії Banknote-2019.

Про це повідомляється на сайті theibns.org.

У список, що складається з 21 банкноти різних країн світу, увійшли українські 1000 гривень.

Банкнота з’явилася в обігу 25 жовтня 2019 року.

На лицьовій стороні зображений Володимир Вернадський. На зворотному боці – будівля президії Національної академії наук України.

Крім української банкноти, в список номінантів увійшли ще 20 учасників:

5 фунтів і 10 фунтів Північної Ірландії

1000 швейцарських франків

100 арубанських флоринів

200 євро

1000 норвезьких крон

10 грузинських ларі

500 кенійських шилінгів

10 Східнокарибських доларів

20 сінгапурських доларів

100-доларова купюра Тринідад і Тобаго

50 багамських доларів

10 самоанських тал

20 патак Макао

15000 камбоджійських рієлів

5000 албанських леків

20 австралійських доларів

100 гонконгських доларів

20 індійських рупій

10 гамбійських даласі

20 марокканських дирхамів.

За умовами конкурсу, банкноти повинні бути випущені вперше протягом року і повинні мати певну художню цінність. Також купюри повинні бути в обігу.

Претендентів оцінюють по дизайну, захисних елементів і по тому, як вони використані в контексті художнього оформлення.

Переможця обирає спеціальне журі, він буде оголошений за підсумками зборів членів правління IBNS.