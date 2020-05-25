Про це повідомляється в дослідженні авторитетного журналу The Lancer.
Відзначається, що дослідниками був проведений аналіз даних 96 032 пацієнтів з 671 лікарень на всіх континентах, госпіталізованих з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року.
З числа досліджених людей 14 888 пацієнтів отримували лікування хлорохіном, макролідом і гідроксіхолохіном, а 81 144 пацієнта не отримували ці препарати.
Відзначається, що після врахування багатьох факторів дослідникам вдалося з’ясувати, що в порівнянні зі смертністю в контрольній групі (які не отримували лікування цими препаратами) показник смертності у разі прийняття препаратів був пов’язаний з підвищеними ризиками.
Відсотки смертей в групах:
– лікування гідроксихлорохіном – 18,0%;
– лікування гідроксихлорохіном з макролідом – 23,8%;
– лікування хлорохіном – 16,4%;
– лікування хлорохіном з макролідом – 22,2%.
У порівнянні з контрольною групою (0,3%), прийом хлорохіну з макролідом (6,5%), гідроксихлорохіну з макролідом (8,1%), гідроксихлорохіну (6,1%) був пов’язаний з підвищеними ризиками розвитку шлуночкової аритмії, якої до цього не було у пацієнтів.
“Ми не виявили ніяких доказів корисності гідроксихлорохіну, або хлорохину при використанні окремо, або з макролідом. Попередні дані були отримані або в невеликих анекдотичних дослідженнях, або в непереконливих невеликих рандомізованих дослідженнях”, – йдеться в дослідженні.
Водночас в статті також підкреслюється, що дані схеми лікування не слід використовувати не під час випробувань.
- Раніше в Україну почали постачати препарат з діючою речовиною гідроксихлорохін, що використовується для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.