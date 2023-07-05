Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
Нову чайну колекцію спеціально для пасажирів “Укрзалізниці” розробила компанія Gemini. Вона містить чаї двох видів: “Бойовий” — чорний з бергамотом та “Розвідувальний” — чай на кримських травах.
Вартість такого чаю — 20 гривень, а 5,5 грн з кожного пакетика підуть на рахунок UNITED24 для закупівлі FPV-дронів “Грім” для українських військових.
Крім того, на звороті кожного пакетика знаходиться гра “Морський бій”.
“Тож разом з друзями чи попутниками зможете дослідити територію противника та вразити ворожу техніку. А ваші донати допоможуть нашим захисникам і захисницям зробити те саме на реальному полі бою”, – зазначили у відомстві.
Придбати “Бойовий” та “Розвідувальний” чай можна на всіх поїздах “Укрзалізниці”, крім “Інтерсіті”+.
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