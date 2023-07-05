"Армія дронів" запускає благодійну ініціативу спільно з "Укрзалізницею" та виробником чаю Gemini. Відсьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть придбати спеціальний чай під час подорожі потягом або при купівлі квитків і в такий спосіб допомогти "Армії дронів".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Нову чайну колекцію спеціально для пасажирів “Укрзалізниці” розробила компанія Gemini. Вона містить чаї двох видів: “Бойовий” — чорний з бергамотом та “Розвідувальний” — чай на кримських травах.

Вартість такого чаю — 20 гривень, а 5,5 грн з кожного пакетика підуть на рахунок UNITED24 для закупівлі FPV-дронів “Грім” для українських військових.

Крім того, на звороті кожного пакетика знаходиться гра “Морський бій”.

“Тож разом з друзями чи попутниками зможете дослідити територію противника та вразити ворожу техніку. А ваші донати допоможуть нашим захисникам і захисницям зробити те саме на реальному полі бою”, – зазначили у відомстві.

Придбати “Бойовий” та “Розвідувальний” чай можна на всіх поїздах “Укрзалізниці”, крім “Інтерсіті”+.