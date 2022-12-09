Міська військова адміністрація Курахового, що постійно знаходиться під російськими обстрілами закупила iPhone 13 на 760 000 грн.

Про це йдеться на сайті державних публічних закупівель ProZorro.

Зазначається, що всього адміністрація придбала 15 смартфонів на 265 ГБ пам’яті вартістю майже 50 700 гривень за кожен. Загалом сума договору склала 760 480 гривень.

Наразі iPhone 13 вважається одним з найкращих гаджетів від Apple.

Зауважимо, що місто в Покровському районі Донецької області майже щоденно опиняється під російськими обстрілами. До прикладу, нещодавно російські армійці накрили Курахове реактивною артилерією, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та багатоквартирний будинок.