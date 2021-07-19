Курбан-байрам - одне з двох головних свят мусульман. Його відзначають через 70 днів після свята "Ураза-байрам" - дня закінчення посту у священний місяць Рамадан.

#Букви розповідають про традиції та історію мусульманського свята.

“Свято жертвоприношення”

Саме так у перекладі з арабської звучить назва Курбан-байраму. Це свято відзначають на честь закінчення паломництва мусульман до Мекки – хаджу. Вважається, що кожен мусульманин повинен зробити хадж хоча б раз у житті.

У цей день мусульмани згадують про милосердя Аллаха.

Цьогоріч Курбан-байрам відзначають 20 – 23 липня.

Мусульмани в Україні також відзначають Курбан-байрам. З 2020 року ця дата вважається державним святом, проте не оголошена вихідним днем.

Традиції святкування

Мусульмани заздалегідь готуються до цього свята. Протягом 10 днів заведено дотримуватися посту. Курбан-байрам починають відзначати ввечері напередодні свята.

Мусульмани традиційно здійснюють спеціальну молитву намаз. Зранку вони роблять так зване повне обмивання, вдягають чистий одяг та колективно моляться в мечеті, зачитуючи Коран й слухаючи проповіді.

Обов’язково у цей день здійснюють жертвоприношення. Мусульмани традиційно заколюють барана, верблюда або корову. Вважається, що ці тварини не відчувають болю, якщо стають жертвою Аллаху.

Мусульмани ділять м’ясо цієї тварини на три частини. Одну частину вони залишають собі, другу – жертвують біднякам, а третьою – пригощають близьких.

Під час святкування Курбан-байраму мусульмани приймають гостей і обмінюються подарунками.

Що не можна робити під час Курбан-байраму?

Впродовж століть мусульмани формували традиції Курбан-байраму та дотримувалися їх. Зокрема, існують кілька речей, які заборонено робити під час цього свята.

Мусульмани вірять, що вік тварини, яку приносять у жертву, не повинен бути меншим пів року. Вона повинна бути здоровою. У жертву заборонено приносити тварину, що кульгає, не бачить, або має ще якісь хвороби.

Перед традиційною молитвою на Курбан-байрам не можна їсти.

Не варто вдягати речі темних кольорів. На це свято віряни готують особливе вбрання світлих і яскравих кольорів.

Вважається, що не можна платити людині, що різала жертовне м’ясо. Необхідно дати їй частину страви. Інакше у сім’ю прийде нещастя і хвороба.