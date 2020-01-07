Про це повідомляє місцеве видання Wiener Zeitung.
Напередодні 1 січня, Курц заявив, що очолюваній ним Австрійській народній партії і партії “Зелені” вдалося домовитися про створення коаліції для формування уряду.
Незважаючи на те, що цей уряд має найменшу підтримку в парламенті Австрії, спільними зусиллями їм вдалося проголосувати за Курца, як канцлера.
Згідно з процедурою, сьогодні президент країни Олександр Ван дер Беллен привів Курца до присяги, як очільника уряду.
Перед цим президент звільнив від обов’язків уряд перехідного періоду на чолі з Брігітте Бірляйн і подякував його членів за роботу.
Як відомо, Курц був канцлером Австрії з 2017 року.
На тлі корупційного скандалу за участю віце-канцлера, в травні 2019 року він подав у відставку. Через це було сформовано тимчасовий уряд.
Перед цим німецькі ЗМІ оприлюднили відео, на якому глава ультраправої Австрійської партії свободи, віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе обіцяє ймовірній “племінниці російського олігарха” допомогу в отриманні вигідних послуг і технологій для покупки австрійських ЗМІ в обмін на фінансування його партії.
Після публікації відео опозиція Австрії зажадала відставки віце-канцлера.
Перевибори відбулися 29 вересня – перемогу знову здобула партія Курца, отримавши близько 38% голосів виборців.
7 жовтня президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив Курцу сформувати уряд.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що запропонує президенту Олександру Ван дер Беллену провести в країні дострокові парламентські вибори.
- Сам Штрахе заявив, що подав заяву в прокуратуру Відня на трьох осіб, які можуть бути причетні до створення скандального відео з його участю.