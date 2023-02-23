Дослідження свідчить, що електронні сигарети можуть спричинити навіть більше пошкодження ДНК, ніж куріння тютюнових виробів.

Про це сповіщає StudyFinds.

Вейпи колись рекламувалися як “здоровіша” альтернатива курінню тютюнових виробів. Однак з’являється все більше досліджень, які свідчать, що обидва види сигарет можуть призводити до однакових захворювань.

Група дослідників зі Школи медицини Кека при USC стверджує, що у вейперів і курців – подібний рівень пошкодження ДНК.

“Вперше ми показали, що чим довше вейпери користувалися електронними сигаретами, тим більше пошкоджень відбувалося в їхньому ДНК. Подібна картина спостерігається і в курців тютюнових виробів”, – говорить співавтор дослідження Ахмад Бесаратінія.

Зазначено, що дослідження базується на попередніх експериментах, проведених Ахмадом та його командою, які показали, що вейп пов’язаний із генетичними змінами, а також іншими біологічними деформаціями, які призводять до захворювань.

Повідомляється, що задля повноцінного та змістовнішого аналізу команда набрала 72 здорових дорослих людей і розділила їх на три групи за віком, расою та статтю. Дослідники виокремили вейперів (які ніколи не курили тютюн), курців (які не курили електронних сигарет) та людей, які не пробували жодної з сигарет.

Пояснюється, що дослідники використовували детальні анкети та інтерв’ю, щоб перевірити історію кожного учасника, а також біохімічні тести задля переконання, що будь-які результати можуть бути пов’язані з курінням вейпа чи звичайних сигарет.

“Ми розробили наше дослідження, щоб з’ясувати вплив вейпа на людей, які жодного разу не курили звичайних, – розповідає Бесаратінія. – Команда також зібрала дані про те, як часто та як довго учасники курили вейп або тютюнові вироби”.

Також серед вейперів фіксували, якими пристроями та ароматами користувалися учасники. Потім автори дослідження зібрали зразки епітеліальних клітин для аналізу з рота кожного учасника, щоб перевірити пошкодження конкретних генів.

Відтак, результати свідчать, що пошкодження ДНК було в 2,6 раза більше у вейперів і в 2,2 рази більше у курців звичайних сигарет, порівняно з тими, хто не вживає жоден тип. Команда також виявила, що вейпи з солодким смаком пов’язані з найвищим рівнем пошкодження ДНК, далі йдуть м’ятний і фруктовий смаки.