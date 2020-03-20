Про це повідомляє CNN.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань оновили свої рекомендації щодо Covid-19, позначивши літніх людей і людей з серйозними захворюваннями як групу, яка має “більш високий ризик”.

Водночас, інша група людей, які курять, вейпують або вживають наркотики, може бути особливо вразливою для Covid-19.

Директор Національного інституту по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами Нора Волкова зазначає, що оскільки Covid-19 вражає легені, ті, хто курить тютюн, марихуану або вейп, знаходяться в значній зоні ризику.

“Коли чиїсь легкі схильні до грипу або інших інфекцій, несприятливі наслідки куріння або вейпінга набагато серйозніші, ніж серед людей, які не курять. Вейпінг впливає на ваші легені на всіх рівнях. Він впливає на імунну функцію в порожнині носа, впливаючи на війки, які виштовхують сторонні предмети, а також здатність ваших верхніх дихальних шляхів очищати від вірусів знаходиться під загрозою”, – говорить професор медицини і директор Центру контролю і освіти в галузі досліджень тютюну в Каліфорнійському університеті Стентон Гланц.

Зазначається, що молоді люди у віці до 44 років складають більшу частину госпіталізованих з Covid-19 в США. У зв’язку з цим Гланц задається питанням, чи могла популярність вейпінга сприяти цьому. Однак, за його словами, немає достатньо досліджень або доказів, що підтверджують наявність такого зв’язку.

Крім того, люди, які курять, зазвичай мають підвищений ризик серйозних ускладнень, таких як гострий респіраторний дистрес-синдром, коли у них важка інфекція.

Імовірність того, що випадок Covid-19 стане більш серйозним або призведе до смерті, – була в 14 разів вище серед людей, які курили, в порівнянні з тими, хто не курив. Дослідження також показало, що у тих, хто в минулому курив, ризик розвитку пневмонії був на 14 % вище.

Крім цього, люди, які зловживають опіоїдами та метамфетаміном, можуть піддаватися ризику серйозних ускладнень Covid-19 через вплив цих препаратів на здоров’я дихальних шляхів і легенів.

За словами Волкової, опіоїди уповільнюють дихання і, як вже було показано, збільшують смертність у людей із захворюваннями дихальних шляхів.

При цьому, метамфетамін викликає значні пошкодження легенів, так як він сильно зв’язується з легеневою тканиною.