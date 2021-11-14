Курортне місто Асуан на півдні Єгипту після сильного шторму в районі річки Ніл заполонили скорпіони. Внаслідок їх укусів загинули троє людей, ще близько 450 постраждали.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У п’ятницю регіон накрили злива, гроза та град, а сильні дощі регулярно вимивають скорпіонів та змій на вулиці.

Медичні центри в селах, розташованих неподалік від гір та пустель, отримали додаткові дози протиотрути. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де багато дерев.

Крім того, лікарів відкликали від вакцинації населення проти коронавірусу, щоб допомагати ужаленим людям.

Єгипет є домівкою для товстохвостих скорпіонів, які є одними із найсмертоносніших у світі. Їхня отрута може вбити людину менш ніж за годину.

Протиотрута використовується в основному як профілактичний захід до появи симптомів.