Курс однієї з найпопулярніших криптовалют світу Bitcoin після десятиденного впевненого зростання різко обвалився. За день Bitcoin подешевшав більш ніж на 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ще у середу, 25 листопада, Bitcoin досяг трирічного максимуму. Його вартість становила 19 521 долар. У четвер курс різко упав майже на 2600 доларів та повільно пішов угору.

Курс криптовалюти різко обвалився на фоні чуток про те, що США розглядає нові правила регулювання криптовалют, які можуть підірвати анонімність фінансових операцій. Про це напередодні написав гендиректор каліфорнійського обмінника цифрових валют Coinbase Браян Армстронг у своєму Twitter.

Експерти зазначають, що падіння курсу Bitcoin пов’язане із цими чутками, а також масовим виведенням прибутку інвесторами.

До речі, разом з Bitcoin обвалилися й інші популярні криптовалюти. Зокрема, Ethereum упала на 13%, XRP – на 20%.