У п'ятницю, 27 листопада, курс однієї з найпопулярніших криптовалют світу Bitcoin продовжив знижуватися після нетривалої стабілізації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, напередодні повідомлялося, що курс Bitcoin після десятиденного впевненого зростання різко обвалився – на 9,7%.

Ще в середу, 25 листопада, Bitcoin досяг трирічного максимуму (його вартість склала 19 521 долар). У четвер курс різко впав (згідно з даними спеціалізованого ресурсу CoinDesk – до 16 285 доларів), після чого повільно пішов вгору.

За даними Bloomberg, після деякого зростання і стабілізації (до 17 050 доларів) курс Bitcoin знову почав зниження: він впав на 1,2% – до 16 849 доларів (станом на 6:10 ранку за північноамериканським східним часом).

Згідно CoinDesk, зараз курс Bitcoin становить 16 790 доларів.

Продовжив падіння і курс криптовалюти Ethereum (до 508 доларів), а курс цифрової валюти XRP виріс на 2,4% до 53,30 цента.

Як зазначає Bloomberg, курс Bitcoin та інших криптовалют різко обвалився на тлі чуток про те, що США розглядають нові правила регулювання криптовалюти, які можуть підірвати анонімність фінансових операцій.

З початку року і до обвалу курс Bitcoin виріс більш ніж удвічі.

Прихильники цифрових валют відзначають підвищення уваги до криптовалюти (наприклад, з боку таких компаній, як Fidelity Investments і JPMorgan Chase & Co).

Критики криптовалюти вказують на її нестабільність і курсові коливання.

Варто зазначити, що здебільшого Bitcoin володіють кілька великих власників, яких часто називають “криптокитами”.

За даними дослідників, близько 2% анонімних рахунків, які можна відстежувати в блокчейні криптовалюти, контролюють 95% цифрового активу. Така структура вказує на ризик значних коливань цін, якщо великі інвестори позбудуться частини своїх активів.

“Bitcoin може стати жертвою власного успіху. Трейдери припускають, що кілька великих власників спробували зафіксувати прибуток, оскільки криптовалюта досягла рекордних максимумів”, – заявив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets Plc (Сідней), коментуючи падіння курсу.

А Шейн Олівер із сіднейської компанії AMP Capital Investors Ltd. зазначив в коментарі агентству, що Bitcoin “навряд чи є надійним засобом заощадження”, з огляду на нинішнє падіння курсу.