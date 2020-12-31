Курс Bitcoin в останній день року оновив історичний максимум

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.
Зазначимо, що станом на 13:50 вартість Bitcoin становить 29 050 доларів. За добу Bitcoin виріс на 4,86%.
Вночі криптовалютні біржі зафіксували максимальну вартість у розмірі 29 280 доларів. Зазначимо, що це історичний максимум.
Інвестори сподіваються, що до кінця 2020 року вартість Bitcoin перевищить позначку у 30 тисяч доларів. Залишаються лічені години.
- Криптовалюта Bitcoin 30 грудня 2020 року вкотре оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.
- Зазначимо, що в понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686.