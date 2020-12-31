Covid-19 Україна

оновлено 31.12.2020 о 13:02

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Курс Bitcoin в останній день року оновив історичний максимум

Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала більш ніж на 700 доларів. Курс продовжує рухатись вгору.

Четвер, 31 грудня 2020, 13:56

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.

Зазначимо, що станом на 13:50 вартість Bitcoin становить 29 050 доларів. За добу Bitcoin виріс на 4,86%. 

Вночі криптовалютні біржі зафіксували максимальну вартість у розмірі 29 280 доларів. Зазначимо, що це історичний максимум.

Інвестори сподіваються, що до кінця 2020 року вартість Bitcoin перевищить позначку у 30 тисяч доларів. Залишаються лічені години.

  • Криптовалюта Bitcoin 30 грудня 2020 року вкотре оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.
Теги: криптовалюти, курс, bitcoin

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