Курс Bitcoin в останній день року оновив історичний максимум

Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала більш ніж на 700 доларів. Курс продовжує рухатись вгору.

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.

Зазначимо, що станом на 13:50 вартість Bitcoin становить 29 050 доларів. За добу Bitcoin виріс на 4,86%.

Вночі криптовалютні біржі зафіксували максимальну вартість у розмірі 29 280 доларів. Зазначимо, що це історичний максимум.

Інвестори сподіваються, що до кінця 2020 року вартість Bitcoin перевищить позначку у 30 тисяч доларів. Залишаються лічені години.

Криптовалюта Bitcoin 30 грудня 2020 року вкотре оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.