Covid-19 Україна

оновлено 29.01.2021 о 14:02

Всього:

1211593 (+5181)

Хворіють:

185773 (+5181)

Вилікувались:

1003341 (+11310)

Померло:

22479 (+128)

14:57 Генсек ООН вакцинувався проти коронавірусу
14:39 Разумков закрив четверту сесію Ради: коли нардепи зберуться знову
14:36 Курс Dogecoin зріс на 362% за добу після активності трейдерів з Reddit
14:09 Джаред Лето зізнався, що загубив статуетку «Оскара»
Ексклюзив
13:48 Виключення Дубінського з фракції підтримали 100 «слуг народу»: фото
13:39 У Сінгапурі випробовують безпілотні автобуси, – відео
13:35 У США медики з вакциною, застрягши в заторі через сніг, зробили щеплення водіям: фото
Партнерський матеріал
12:40 В Україні втретє відбудеться BE SUSTAINABLE! Fashion Summit
11:59 Xiaomi заявляє, що її технологія бездротової зарядки Air Charge працює на відстані кількох метрів
11:38 Степанов запевнив, що вакцинація проти COVID-19 стартує в лютому: кого вакцинують першими
11:06 Robinhood відновить покупку акцій GameStop «в обмеженому обсязі»
10:48 Українців не будуть щеплювати російською COVID-вакциною: комітет Ради підтримав правку
Партнерський матеріал
10:22 Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Новий світ. Новий сезон. Новий формат
10:10 На порядку денному Ради – запитання до Уряду, реєстрація вакцин і премії за ЗНО: трансляція
09:48 Степанов про російську COVID-вакцину: «Можете істерити, але ніхто її реєструвати не буде»
07:30 Сьогодні у деяких областях України очікується сніг
02:21 Інцидент в Братиславі: Як оральний секс допоміг поліції затримати грабіжника на АЗС
00:55 Байден скасував введені Трампом обмеження на доступ до абортів
00:52 Санкції США: Дубінський розкрив деталі розмови із Зеленським
00:15 Цукерберг звинуватив Apple в недобросовісній конкуренції

28 січня

23:59 Виключення Дубінського з фракції «СН»: нардеп не планує визнавати результати голосування
22:40 Букінгемський палац шукає менеджера по «королівських» соцмережах
22:18 Не Reddit’ом єдиним: як інвестори-любителі «окупували» соцмережі
21:54 Тупицький подав до суду на Управління держохорони
20:53 Богуцька вважає, що «слуги народу» займаються шантажем: група Коломойського «пішла в рознос»
20:39 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 28 січня
19:43 Провалення нардепом СН поправки до законопроєкту про зміни до Податкового кодексу коштуватиме країні 3,7 млрд грн — експерт
19:37 Бронетягач на полігоні задавив військового
19:32 У Telegram з’явилася функція імпорту чатів з інших месенджерів

Курс Dogecoin зріс на 362% за добу після активності трейдерів з Reddit

У четвер, 28 січня, курс криптовалюти Dogecoin побив історичний максимум. Однак пізніше вартість значно знизилася.

П’ятниця, 29 січня 2021, 14:36

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Денні трейдери на криптовалютному субреддіті допомогли збільшити ціну Dogecoin на 140%. Пізніше курс продовжив стрімко рухатися вгору та досяг нового рекорду в 0,078 долара. Наразі курс Dogecoin дорівнює 0,059 долара. Ціна за останні 24 години курс зріс на 362%.

Криптовалюта може стати однією з найпопулярніших у світі. Експерти впевнені, що Dogecoin зазнав бурхливої ​​торгової діяльності завдяки увазі  членів торгових груп Reddit, таких як WallStreetBets та SatoshiStreetBets.

Ринкова капіталізація Dogecoin оцінюється у $7.53 млрд.

Зазначимо, що Dogecoin став мегапопулярним у Twitter. Користувачі навіть попросили Ілона Маска допомогти криптовалюті піднятися ще вище за допомогою його твіту. 

  • Магазини мережі GameStop у період пандемії в основному залишалися зачинені, відповідно вони отримали величезні збитки, але на біржі їхні акції з якоїсь причини різко пішли вгору.
Теги: Reddit, Dogecoin, трейдери, криптовалюта

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook