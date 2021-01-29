Курс Dogecoin зріс на 362% за добу після активності трейдерів з Reddit

У четвер, 28 січня, курс криптовалюти Dogecoin побив історичний максимум. Однак пізніше вартість значно знизилася.

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Денні трейдери на криптовалютному субреддіті допомогли збільшити ціну Dogecoin на 140%. Пізніше курс продовжив стрімко рухатися вгору та досяг нового рекорду в 0,078 долара. Наразі курс Dogecoin дорівнює 0,059 долара. Ціна за останні 24 години курс зріс на 362%.

Криптовалюта може стати однією з найпопулярніших у світі. Експерти впевнені, що Dogecoin зазнав бурхливої ​​торгової діяльності завдяки увазі членів торгових груп Reddit, таких як WallStreetBets та SatoshiStreetBets.

Ринкова капіталізація Dogecoin оцінюється у $7.53 млрд.

Зазначимо, що Dogecoin став мегапопулярним у Twitter. Користувачі навіть попросили Ілона Маска допомогти криптовалюті піднятися ще вище за допомогою його твіту.