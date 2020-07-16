Це сталося під час його виступу з парламентської трибуни, повідомляє кореспондент #Букв.

Шевченко зазначив, що за останні 6 років Національний банк “пройшов шлях інституційного розвитку”.

“За підтримки наших міжнародних партнерів був побудований незалежний центробанк, який забезпечує макроекономічну стабільність банківської системи та економіки. За час останніх подій карантину банківська система підтвердила свою зрілість, в чому, безумовно, була велика роль регулятора. Економіка України починає виходити з карантинних обмежень. Але вона продовжує стагнацію. Я хочу зосередитися на конкретних кроках, які може зробити Національний банк у цій ситуації”, – заявив він.

Шевченко запевнив, що, по-перше, підтримує політику НБУ, “спрямовану на забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності банківської системи”.

У цьому контексті він позитивно висловився про інструмент інфляційного таргетування (він полягає в тому, що Нацбанк оголошує прогнози по інфляції і намагається їх досягнути).

“Задля досягнення мети макроекономічної стабільності і сталого розвитку інструмент інфляційного таргетування вже продемонстрував свою ефективність. Протягом років цей інструмент показав, що він ефективний за низки умов. Коли Україна в 2014 – 2016 роках зіткнулася з девальвацією національної грошової одиниці, політика інфляційного таргетування сприяла стабілізації фінансового сектора”, – розповів Шевченко.

Він уточнив, що зараз цей інструмент повинен також відповідати “створенню умов подальшого економічного зростання країни”.

По-друге, за словами Шевченка, НБУ буде продовжувати заходи “щодо посилення фінансової стійкості банків“.

“У тому числі потрібно посилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі, яка сьогодні становить 48 %. У державних банках це 49 %, а в банках з іноземними інвестиціями – 32,5 %, в приватних – близько 20 %. Через коронавірус навіть є деяке зростання цього відсотка”, – повідомив він.

Варто зазначити, що через регламент (обмежений час на виступ) Шевченко не зміг озвучити повний список своїх планів.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, сьогодні Шевченко був присутній на засіданні фінансового комітету ВР, де озвучив низку ключових позицій:

• що не допустить неконтрольовану інфляцію або емісію (друк грошей);

• що НБУ повинен продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, яка вкрай важлива, та з іншими партнерами.

Відповідаючи на запитання, чи плануються зміни в команді заступників голови НБУ, Шевченко заявив: “Буду формувати команду, прошу поставитися з розумінням”.