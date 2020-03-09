Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”.
Уточнюється, що курс долара склав 74 російських рубля, а євро – 84 рубля.
Повідомляється, що Банк Росії через падіння рубля припинив покупку валюти протягом 30 днів. Також в банку заявили, що стежать за ситуацією на ринку і готові використовувати додаткові інструменти для того, щоб зберегти фінансову стабільність.
В той же час в російському міністерстві фінансів розповіли, що грошей у Фонді національного добробуту при ціні нафти по 25-30 доларів вистачить на 6-10 років.
Відзначається, що російський рубль став лідером по зниженню серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив по відношенню до долара 7%. Валюти інших країн подешевшали в межах 1%.
Як пояснив аналітик Дмитро Маринченко, падіння ціни на нафту до 30 доларів загрожує Російській Федерації девальвацією і бюджетним дефіцитом.
- У листопаді 2018 року президент США Дональд Трамп подякував СаудівськійАравії за зниження цін на нафту.
- 5 листопада 2018 року набули чинності санкції адміністрації президента США Дональда Трампа проти Ірану, зняті в рамках договору 2015 року. Американські санкції торкнуться експорт нафти, судноплавство, банкову і інші галузі, що стосуються зовнішньої економіки.