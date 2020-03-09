Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”.

Уточнюється, що курс долара склав 74 російських рубля, а євро – 84 рубля.

Повідомляється, що Банк Росії через падіння рубля припинив покупку валюти протягом 30 днів. Також в банку заявили, що стежать за ситуацією на ринку і готові використовувати додаткові інструменти для того, щоб зберегти фінансову стабільність.

В той же час в російському міністерстві фінансів розповіли, що грошей у Фонді національного добробуту при ціні нафти по 25-30 доларів вистачить на 6-10 років.

Відзначається, що російський рубль став лідером по зниженню серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив по відношенню до долара 7%. Валюти інших країн подешевшали в межах 1%.

Як пояснив аналітик Дмитро Маринченко, падіння ціни на нафту до 30 доларів загрожує Російській Федерації девальвацією і бюджетним дефіцитом.