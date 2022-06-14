Російський рубль продовжує зміцнюватися. Сьогодні валюта піднялася до тритижневого максимуму на торгах, тоді як фондові індекси рухаються без нових драйверів та імпульсу.

Про це повідомляє Reuters.

О 12:10 за Гринвічем рубль виріс на 3,16%, до 58,23 щодо до євро, що є найвищим рівнем з 25 травня.

Стосовно долара рубль щойно протестував рівні в районі нижче 55,80, трохи не встановивши нових багаторічних максимумів, чому сприяв контроль за рухом капіталу, який Росія ввела наприкінці лютого, після початку повномасштабної агресії проти України.

Після того, як рубль став валютою, що найбільш зміцнилася у світі цього року, влада послабила контроль за рухом капіталу і скасувала вимогу до компаній, орієнтованих на експорт, конвертувати свої доходи в іноземній валюті. Рішення центрального банку знизити ключову ставку до докризового рівня 9,5% минулого тижня також має послабити тиск на рубль.

Зміцнення рубля знижує доходи експортерів та російського бюджету, але вигідне для імпортерів, здешевлюючи іноземні товари та послуги. Проте російський імпорт різко скоротився через безпрецедентні західні санкції та порушені логістичні ланцюжки.

Аналітик Sberbank CIB Юрій Попов сказав, що вищий продаж іноземної валюти експортерами для виконання внутрішніх податкових зобов’язань надали підтримку рублю у вівторок.

Московська біржа заявила, що призупинить торги швейцарським франком щодо долара США і рубля через санкції, запроваджені Швейцарією щодо Росії з 10 червня.

Російські фондові індекси трохи зросли після слабкого початку дня. Деномінований у доларах індекс РТС зріс на 0,2%, до 1270,7 пунктів після падіння на 2% на ранніх ранкових торгах. Російський індекс MOEX, номінований у рублях, зріс на 0,3%, до 2292,5 пунктів.