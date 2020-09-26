Курсанти, які вижили в авіакатастрофі АН-26, встигли вистрибнути з літака.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

“Зараз ми направили людей, що вижили в харківську лікарню, в 4-у невідкладну допомогу. Знову таки за попередніми даними, на низькій відстані від землі хлопці вистрибнули, змогли вистрибнути”, – сказав він.

Зазначимо, що за даними Міністерства внутрішніх справ, станом на ранок 26 вересня, тривають пошуки ще трьох осіб.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.