Джерело: пресслужба легіону “Свобода Росії”.

“Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно, нам вдалося досягнути поставленої мети. Противник розгромлений, нашим трофеєм стала велика кількість техніки та полонені. Ми не зрадимо ідею “вільної Росії” та надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов, Москва – чекайте нас”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Бєлгородській області добровольці стали свідками “безпринципності та жорстокості путінських військ”. Відтак, поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах.

“Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабкі місця”, – обурились у пресслужбі.

Крім того, у легіоні відзначили, що Збройні сили РФ “деморалізовані та непідготовлені”. Вони практично не чинили опору, незважаючи на велику чисельну перевагу. “Тому що наша мета: не гаманці та влада, а визволення та справедливість у Росії, а правда, як ми знаємо, завжди перемагає”, – мовиться у дописі.

У пресслужбі розповіли, що разом із РДК на території Росії використовували техніку, яку свого часу “армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом”. “Цю техніку ми успішно “перетрофували” і повернули назад”.

Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. “На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати. Загиблим – вічна слава, а живим – честь. Ми ще повернемося додому: і до Бєлгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною”, – резюмували в легіоні.

Додамо, за даними ЗМІ, українські військові не брали участь в операції на території Бєлгородській області Росії, а російські добровольці легіону “Свобода Росії”, попри заяви міністерства оборони РФ, зазнали незначних втрат.

ДОВІДКА. Ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, палала будівля ФСБ.

Згодом стало відомо, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Це стало несподіванкою для росіян. Загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області, у межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.