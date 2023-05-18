Джерело: губернатор Курської РФ області Роман Старовойт.
За його словами, 17 травня в Суджанському районі прикордонники буцімто збили “українські дрони-камікадзе”.
“Їх зупинили безпосередньо на кордоні. Обидва БПЛА при падінні вибухнули. Осколки пошкодили тільки екскаватор, що стояв поруч”, — запевнив російський губернатор.
Водночас російське видання Mash пише, що снаряд влучив на автомобільний пропускний пункт “Суджа” в Курській області за 200 метрів від держкордону з Україною, який нібито скинув БпЛА ЗСУ.
На місці два прикордонники РФ дістали осколкові поранення. Зазначається, що це сталося близько 19:30 17 травня.
Старовойт про поранених не сповіщав.
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