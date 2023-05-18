У Курській області РФ знову повідомили про нібито обстріл прикордоння безпілотником. За даними росЗМІ, внаслідок атаки двоє російських прикордонників дістали поранення.

Джерело: губернатор Курської РФ області Роман Старовойт.

За його словами, 17 травня в Суджанському районі прикордонники буцімто збили “українські дрони-камікадзе”.

“Їх зупинили безпосередньо на кордоні. Обидва БПЛА при падінні вибухнули. Осколки пошкодили тільки екскаватор, що стояв поруч”, — запевнив російський губернатор.

Водночас російське видання Mash пише, що снаряд влучив на автомобільний пропускний пункт “Суджа” в Курській області за 200 метрів від держкордону з Україною, який нібито скинув БпЛА ЗСУ.

На місці два прикордонники РФ дістали осколкові поранення. Зазначається, що це сталося близько 19:30 17 травня.

Старовойт про поранених не сповіщав.