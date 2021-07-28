Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Водночас, це правило не стосується дітей віком до 16 років, тих, у кого є довідка міністерства охорони здоров’я про неможливість вакцинації, і вагітних жінок, у яких є довідка про вагітність від влади.
Також у вівторок Управління цивільної авіації заявило, що всі, хто прибуває в Кувейт повинні пред’явити негативний ПЛР-тест на COVID-19 перед посадкою на рейс і не повинні проявляти жодних симптомів.
Крім того, всі прибулі повинні будуть знаходитися на самоізоляції протягом семи днів, якщо тільки вони не здадуть ПЛР-тест на COVID-19 в Кувейті, який виявиться негативним.
Уряд Кувейту в понеділок послабив деякі обмеження, пов’язані з коронавірусом, і відновив всі заходи, за винятком зборів, які включають конференції, весілля і світські заходи.
- Кабінет Міністрів України вніс зміни до так званої карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta.