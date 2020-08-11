Лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вже приїхала додому під цілодобовий домашній арешт після 8 місяців у СІЗО.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Я сьогодні зустріла правосуддя. Феміда почала повертати до мене обличчя – і ось я вдома, поряд з родиною. Дякую всім, хто пройшов це пекло з нами, завдяки вам я перший раз щаслива, перший раз – за 8 місяців. Дякую! Завтра тримаємо кулаки за Ріфа. Я, як ніхто, розумію, що він зараз відчуває! Free Riff!”, – написала Кузьменко.

Слід зазначити, що Кузьменко тримали під вартою з грудня 2019 року, тобто у СІЗО вона перебувала майже 8 місяців.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко і досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, посадовці не довіряли слідству, тож регулярно виходили на акції протесту та вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася й учора під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій. Акція під назвою “Прокурватура: совість – у розшуку!” було організована спільно об’єднанням “Рух опору капітуляції”, активістом та блогером Сергієм Стерненком та ініціативами “Free Dr Kuzmenko” та “Free Riff”, спрямованих на підтримку фігурантів “справи Шеремета”. В ній взяли участь близько ста осіб.

Учасники акції виступили проти переслідування активіста Сергія Стерненка, ветерана Андрія Антоненка і волонтерки Юлії Кузьменко та інших активістів на патріотів.