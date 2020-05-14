Про це йдеться на сайті підприємства.

Повідомляється, що це перша частина об’єктів, які Укрпошта виставила на продаж. Відповідно до незалежної оцінки, їх стартова ціна становить 82б6 млн грн. Очікується, що на другому етапі підприємство виставить на продаж ще 62 об’єкти, вартістю 189 млн грн.

Продаж об’єктів здійснюватиметься через електронну систему “ProZorro. Продажі”.

“В “Укрпошти” понад 12 тисяч об’єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта — баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання ми щороку витрачаємо близько 10 млн грн на податки, охорону, тощо. Укрпошта не турбаза і не склад. Якщо ми хочемо розвиватися і ставати кращими для наших клієнтів, то всі наші активи повинні приносити дохід», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зокрема, “Укрпошта” виставила на продаж туристичні бази у “Конча-Заспі”, на узбережжі Азовського моря — в с. Ялта на Донеччині у Бердянську, передмісті Дніпра у Чернігівській області, а також виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу.