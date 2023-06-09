Компанія Roshen закупила для українських захисників 148 квадрокоптерів і 6 безпілотних літальних апаратів "Валькірія", які незабаром відправлять на фронт.

Джерело: Петро Порошенко/YouTube.

“Зараз на Херсонщині російські варвари обстрілюють човни постраждалих, які намагаються евакуюватися із затоплених сіл, волонтерів і рятувальників. Сподіваюсь, світ це нарешті бачить. Ми вже готуємо велику партію допомоги для Херсона. Крім цього, до нас прийшли довгоочікувані дрони для Збройних сил, і серед них – 6 великих пташок “Валькірій”, – зазначив п’ятий президент України Петро Порошенко, демонструючи техніку.

За його словами, ці безпілотники буде відправлено на схід українським захисникам.

“Дякую “Рошен”, бо це саме їхня ініціатива, і дякую кожному, хто купує їхню продукцію, ці дрони – це теж ваша заслуга”, – сказав Петро Порошенко.

Як повідомив раніше п’ятий президент України під час виставки озброєнь в Афінах, невдовзі у ЗСУ надійде нова модифікація БпЛА Poseidon 10.

“Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики “тепла”, має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень”, – пояснив Петро Порошенко.