На російському телеканалі СТС у 2021 році вийде власна версія українського проєкту "Ліга Сміху". Про запуск "Ліги сміху" на російському телебаченні під час прямого ефіру розповіли редактори Міжнародного союзу КВН Тимофій Куц і Євген Донських.

Запис прямого ефіру опублікували на каналі КВН у YouTube.

“Так, це правда. Франшиза куплена. Цього року все вийде в ефір. 25, 26, 27-го в Москві пройде кастинг-фестиваль”

Донських також наголосив, що в російську “Лігу Сміху” вже надійшли заявки від команд з України.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський досі володіє правами на торгову марку “Ліга сміху”.

Ведучим української “Ліги” був Володимир Зеленський, пізніше його змінив Євген Кошовий.

“Радіо Свобода” повідомляє, що у пресслужбі “Кварталу 95” на запитання щодо франшизи послалися на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights. Проте ні підтвердили, ні спростували продаж франшизи.

“Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу кращі продукти “Кварталу”, які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії “Квартал 95″ за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає”, – йдеться у відповіді.

В пресслужбі “Кварталу” підкреслили, що Eccho Rights не зобов’язана отримувати додаткову згоду від “Студії “Квартал 95” на ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом. Зазначається, що умови продажу – є комерційною таємницею.

Телеканал “CTC” ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з назвою “Ліга Сміху”. Сам канал “СТС Медіа” є державним.