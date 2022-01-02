Студія "Квартал-95" у новорічну ніч розіграли сценку, яка буцімто відбувається у спальні журналіста Дмитра Гордона та його дружини, журналістки Олесі Бацман. У залі в цей час сидів президент України Володимир Зеленський, а по праву руку з ним – Андрій Єрмак.

Відповідний уривок опублікувала журналістка Олеся Бацман.

“Не знаю, як ви, а я цей рік завершила успішно. Відтепер головною кімнатою країни офіційно є не кабінет Президента України, і навіть не кабінет глави Офісу Президента, а наша із Дмитром Гордоном спальня”, – пожартувала журналістка. Вона додала, що раніше в новорічну ніч “Квартал-95” показували головні номери про глав держави, а тепер присвятив 7 хвилин ефіру Дмитру Гордону.

“Ну, зрозуміло ж, де всі доленосні рішення для України приймаються. 95 квартал, улюблені наші друзі, щиро дякую від нас з Дімою! А доктор Комаровський взагалі вас тепер безкоштовно лікуватиме”, – наголосила журналістка.

У номері Євген Кошовий, який грав роль Дмитра Гордона, ніяк не може заснути: то йому не вистачає колискової, яка звучить як дзвін касового апарату, то йому сняться сни про його квартиру, то актори всіляко натякають на причетність журналіста до певного олігарха та те, що він, мовляв, продався комусь. Більша частина сценки проходить у ліжку журналістів.

У першому ряду президент України Володимир Зеленський і очільник Офісу президента Андрій Єрмак за усім цим спостерігали. Частина ефіру була присвячена тому, як він реагує на сценку та буцімто діалогу Дмитра Гордона з президентом (останній, однак, мовчав).

Опісля третім у ліжку з’явився лікар Євгеній Комаровський, який свою появу там пояснив фразою, яка насправді була присвячена Зеленському “ми лохи”.