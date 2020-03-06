У Мережі вже є перший випуск.

В україномовному шоу тепер нова ведуча – актриса “Жіночого кварталу” Ірина Сопонару. Разом з нею випуски “новин” веде актор “Студії Квартал-95” Степан Казанін.

“В цьому сезоні наша програма буде ще красивішою, відтепер новини ми будемо обговорювати українською мовою”, – сказала ведуча.

Перший випуск нового сезону – це вісім сюжетів про актуальні події в Україні.