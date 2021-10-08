Група компаній "Квартал 95", що належить оточенню президента Володимира Зеленського, за 9 років роботи з телеканалом "1+1" сплатила 3 млн доларів податку на прибуток. Це менш ніж 3% доходів, отриманих компаніями за цей час.

Про це свідчать дані розслідувальної агенції “Слідство.Інфо”.

Видання зазначає, що заробітки бізнес-імперії оточення Зеленського є комерційною таємницею, та посилається у своєму матеріалі на дані, отримані від джерел у податкових органах.

До аналізу журналістів потрапили 24 компанії, що займаються концертами, кіно і телебаченням. Найактивнішими з них виявилися 11. Назви агенція не розкриває.

Отримані ними дані є неповними, акцентували журналісти.

“Оскільки бізнес оточення Володимира Зеленського працює не лише з каналом Коломойського, а й отримує дохід від корпоративів, концертів, кінопрокату та телетрансляцій, частка грошей Коломойського у доходах “кварталівських” фірм достеменно не відома”, — наголосили вони.

“Слідство.Інфо” аналізувало дохід (всі зароблені гроші), прибуток (те, що лишилося після виплати зарплат, розрахунків за кредитами тощо) податки, сплачені за прибуток цими компаніями, та чистий прибуток (те що лишилося після сплати податків) цих компаній.

Прибутки “Кварталу”

Журналісти стверджують, що за 9 років співпраці з “1+1” група компаній отримала майже 14 мільйонів доларів прибутку за доходів у майже 108 мільйонів доларів.

При цьому оголошений щорічний прибуток компаній, з якого сплачуються податки, був у 3,7-9 разів меншим за доходи, а три роки поспіль взагалі були збитковими.

У 2012 році дохід компаній становив понад 20,2 млн доларів. Утім прибуток — лише третина мільйона. Тоді “Квартал 95” припинив співпрацю з “Інтером”, який тоді належав ексголові Служби безпеки України Валерію Хорошковському, та розпочав співпрацю з каналом “1+1” Ігоря Коломойського. Частину з цих 20 млн доларів заплатив “Інтер”, за контрактом з яким Зеленський та партнери, за оцінками Forbes, міг отримувати близько 11-12 млн доларів на рік.

2013-2015 роки виявилися для компаній збитковими. Дохід становив 4,6 млн доларів. 4,87 млн доларів та 2,6 млн доларів відповідно, свідчать дані видання. Водночас збитки сягали 49-265 тисяч доларів на рік.

У 2015 році на екрани вийшов серіал “Слуги народу”. Тоді прибутки компаній “Квартал 95” почали зростати.

“Вони починають щорічно отримувати дохід, співрозмірний із тим, який називав Ігор Коломойський у інтерв’ю, тобто між 10 та 20 мільйонами доларів”, — зазначили журналіси.

У 2016-2018 роках компанії отримали 9,75 млн доларів, 12,84 млн доларів та 13,2 млн доларів доходу відповідно.

Прибуток компанії показали значно менший. У 2016 років він становив 1,56 млн доларів (в 6,5 раза менше за дохід), у 2017 — 1,47 млн гривень (в 9 разів менше за дохід), у 2018 році — 2,2 млн доларів (в 6 разів менше за дохід).

У 2019 році компанії заробили 20,1 та 19,7 млн доларів. При цьому прибутки були на рівні 3,3 (в 6 разів менше) та 5,3 млн доларів (у 3,7 раза менше).

Податки

У “Слідство.Інфо” порахували, що за весь час співпраці з “1+1” “кварталівці” сплатили 3,2 млн доларів податку. Видання акцентує, що для багатомільйонної імперії ця сума “є незначною”.

“Це означає, що офіційно компанії оточення Володимира Зеленського прозвітували, що з кожних ста доларів у них залишилось 13 доларів чистого прибутку”, — пояснили журналісти.

Примітним є те, що з року в рік компанії, демонструючи відносно невеликі прибутки, сплачували й невеликі (співмірно з доходами) податки на ці прибутки. У 2012-2015 частка податку становила менш як 1% доходу. У 2016-2019 роках — коливалася в межах 5%. Найбільше податків (співмірно до доходів) компанії сплатили у 2020 році — 5,6%. Загалом за 9 років 2,35% свого доходу компанії сплатили в державний бюджет

Зауважимо, компанії нерідко штучно збільшують витрати, щоб сплачувати менший податок на прибуток. #Букви звертатимуться до Державної податкової служби з проханням проаналізувати цю інформацію.

Зокрема, у прибутковому 2012 році компанії сплатили до держбюджету 43 тисячі доларів податків.

У наступні збиткові роки більшість компаній групи Зеленського та партнерів або не сплачували податок на прибуток, бо нібито його не мали, або ці суми були незначними. Зокрема, ТОВ “Квартал-Концерт” у 2014 році платило менш як 5 тисяч гривень податку на прибуток. Утім вся група компаній за той самий рік сплатила до бюджету понад 23 тисячі доларів. Однією з найприбутковіших була компанія ТОВ “Квартал 95”.

Загальна сума сплачених податків з 2013 по 2015 роки — 45 тисяч доларів. Це майже стільки ж, скільки за один 2012-й.

У наступні три роки суми сплачених податків значно зросли. За 2016-2019 роки сплачено 1,26 млн доларів податків.

У 2019 сплачено 762 тисячі доларів податку. А у 2020 році, за підрахунками “Слідства.Інфо”, компанії сплатили до бюджету понад 1,1 мільйона доларів.

“Це більше третини усього сплаченого групою фірм оточення Володимира Зеленського податку на прибуток за 9 років роботи із структурами Ігоря Коломойського в Україні”, — пише видання.