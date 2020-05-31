Глава Офісу президента Андрій Єрмак отримав 255 859 гривень доходу від підприємницької та адвокатської діяльності протягом 2019 року.

Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Єрмака, яка опублікована на сайті НАЗК.

Зокрема, підприємництво принесло Єрмаку 151 тисячу гривень доходу. Адвокатська діяльність, яка вказана як основне місце роботи в минулому році, принесла 42 тис. 570 гривень в адвокатському об’єднанні “Міжнародна правнича компанія” і 10 тис. 672 гривень зарплати в ТОВ “Міжнародна правнича компанія”.

Ще 49 тис. 317 гривень зарплати він отримав за сумісництвом в ТОВ “Міжнародна правнича компанія”. Як заробіток також вказано гонорар в 1,3 тис гривень від “Медійної групи європейського партнерства”, ще 1 тисяча гривень Єрмаку дісталася від відчуження цінних паперів.

У глави Офісу президента готівкою є 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. У гривнях у нього зберігається 26 тис. 803 гривні в ОТП Банку, а 609 гривень – в Кредобанку.

Вказав Єрмак також суму в 1 млн 380 тис. 660 гривень, яку позичив ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”, яке належить йому. У цього товариства з 2016 року перед Єрмаком залишається дві заборгованості за договорами на 4,98 млн гривень і 3 млн 334 тис. 218 гривень.

Близько 14 років тому, в 2006 році, Андрій Єрмак взяв кредит в Альфа-Банку – 4 млн 377 тисяч 186 гривень. Йому залишається виплатити 3 млн 328 тис. 387 гривень.

У декларації Єрмака також вказана квартира в Києві площею 107,8 кв. м, яку він придбав в 2005 році за 3 млн 535 тис. гривень.

У користуванні у Єрмака з серпня 2015 року є автомобіль Toyota Camry, власником якого є Андрій куйовдить.

Що стосується корпоративних прав, то Єрмак в декларації вказав, що з 1997 року йому належить 50% корпоративних прав ТОВ “Міжнародна юридична компанія”; з 2012 року – 99% прав ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”; з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ “Ер Пі Ай”; з березня 2019 року – 60% в адвокатському об’єднанні “Міжнародна юридична компанія”; з 2018 року – 33,33% в ТОВ “Ама Віжн”; з 1999 року – 10% в ЗАТ “Інтерпромфінанс України”; з 2001 року – 50% ТОВ “Інтерпромфінанс-Безпека”; з 2004 року – 50% ТОВ “Міжнародна фармацевтична група”. Крім того, з 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ “Віссон Юкрейн Технолоджіс”.

Керівник ОП також вказав, що є кінцевим бенефіціаром цих компаній і асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування”, ТОВ “М.Е.П.”, ТОВ “Українсько-грузинська медійна компанія”.

У декларації за 2019 рік Єрмак вказав такі посади за сумісництвом: член наглядової ради державного концерну “Укроборонпром”, керівник асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування” та організації “Наша гордість”, ТОВ “М.Е.П.”, ЗАТ “Інтерпромфінанс Україна”, директор ТОВ “Міжнародна юридична компанія”.

Крім того, Єрмак вказав, що є членом громадських організацій “Українська кіноакадемія”, “Відчуй”, “Союз підприємців теле- і кіноіндустрії”, “Наша гордість”, “Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення”, міжнародної асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування”, Національної асоціації адвокатів України, всеукраїнської організації “Союз фахівців у галузі охорони психічного здоров’я України”.

Зазначимо, що глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак придбав 11 березня автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 року випуску за 3,2 млн грн.