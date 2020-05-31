Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Єрмака, яка опублікована на сайті НАЗК.
Зокрема, підприємництво принесло Єрмаку 151 тисячу гривень доходу. Адвокатська діяльність, яка вказана як основне місце роботи в минулому році, принесла 42 тис. 570 гривень в адвокатському об’єднанні “Міжнародна правнича компанія” і 10 тис. 672 гривень зарплати в ТОВ “Міжнародна правнича компанія”.
Ще 49 тис. 317 гривень зарплати він отримав за сумісництвом в ТОВ “Міжнародна правнича компанія”. Як заробіток також вказано гонорар в 1,3 тис гривень від “Медійної групи європейського партнерства”, ще 1 тисяча гривень Єрмаку дісталася від відчуження цінних паперів.
У глави Офісу президента готівкою є 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. У гривнях у нього зберігається 26 тис. 803 гривні в ОТП Банку, а 609 гривень – в Кредобанку.
Вказав Єрмак також суму в 1 млн 380 тис. 660 гривень, яку позичив ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”, яке належить йому. У цього товариства з 2016 року перед Єрмаком залишається дві заборгованості за договорами на 4,98 млн гривень і 3 млн 334 тис. 218 гривень.
Близько 14 років тому, в 2006 році, Андрій Єрмак взяв кредит в Альфа-Банку – 4 млн 377 тисяч 186 гривень. Йому залишається виплатити 3 млн 328 тис. 387 гривень.
У декларації Єрмака також вказана квартира в Києві площею 107,8 кв. м, яку він придбав в 2005 році за 3 млн 535 тис. гривень.
У користуванні у Єрмака з серпня 2015 року є автомобіль Toyota Camry, власником якого є Андрій куйовдить.
Що стосується корпоративних прав, то Єрмак в декларації вказав, що з 1997 року йому належить 50% корпоративних прав ТОВ “Міжнародна юридична компанія”; з 2012 року – 99% прав ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”; з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ “Ер Пі Ай”; з березня 2019 року – 60% в адвокатському об’єднанні “Міжнародна юридична компанія”; з 2018 року – 33,33% в ТОВ “Ама Віжн”; з 1999 року – 10% в ЗАТ “Інтерпромфінанс України”; з 2001 року – 50% ТОВ “Інтерпромфінанс-Безпека”; з 2004 року – 50% ТОВ “Міжнародна фармацевтична група”. Крім того, з 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ “Віссон Юкрейн Технолоджіс”.
Керівник ОП також вказав, що є кінцевим бенефіціаром цих компаній і асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування”, ТОВ “М.Е.П.”, ТОВ “Українсько-грузинська медійна компанія”.
У декларації за 2019 рік Єрмак вказав такі посади за сумісництвом: член наглядової ради державного концерну “Укроборонпром”, керівник асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування” та організації “Наша гордість”, ТОВ “М.Е.П.”, ЗАТ “Інтерпромфінанс Україна”, директор ТОВ “Міжнародна юридична компанія”.
Крім того, Єрмак вказав, що є членом громадських організацій “Українська кіноакадемія”, “Відчуй”, “Союз підприємців теле- і кіноіндустрії”, “Наша гордість”, “Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення”, міжнародної асоціації “Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування”, Національної асоціації адвокатів України, всеукраїнської організації “Союз фахівців у галузі охорони психічного здоров’я України”.
Зазначимо, що глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак придбав 11 березня автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 року випуску за 3,2 млн грн.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
- Андрій Єрмак озвучив ключові напрямки, якими буде займатися на новій посаді. Це припинення війни на Донбасі, зовнішньополітичний напрямок, регіональна політика, інвестиції.