Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора України.

У відомстві не називають прізвища колишнього міністра, проте вказують, що заарештовано майно, пов’язане з головою МВС “часів Євромайдану”.

Як відомо, міністром внутрішніх справ України з листопада 2011 року по лютий 2014 року був Віталій Захарченко.

Для здійснення заходів з управління арештованим майном його вирішено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

“Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині м. Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки”, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування Захарченком “діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України (Віктором Януковичем, – ред.), вчинення фінансових операцій з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії”.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.