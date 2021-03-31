Президент Володимир Зеленський задекларував за минулий рік 19,1 млн гривень доходів.

Про це свідчать дані декларації глави держави у реєстрі НАЗК.

Нерухомість

Президент володіє квартирою в Києві площею 254.5 кв. м, гаражем, та місцем для паркінгу.

У спільній власності родини президента дві квартири в Києві. Перша леді Олена Зеленська володіє квартирою в окупованому Криму (Лівадія) і паркомісцем.

Сім’я володіє й великим нежитловим приміщенням у столиці площею 337 кв. м.

Записані в декларації й квартири, якими сім’я користується на праві договору в Великій Британії, а також є квартира та гараж в Києві, які зареєстровані на Кіпрі.

Вказані також дачний будинок, чайний будинок, гараж, барбекю в Конча-Заспі (безплатне користування).

Доходи

Так, заробітна плата президента торік становила 336 тис. грн.

Крім того, Зеленський отримав роялті від ТОВ “Квартал 95” на суму 4 млн 382 тис. 832 грн, від ТОВ “Квартал ТВ” – 4 тис. грн, ТОВ”Драйв Продакшн” – 8 тис. грн, ТОВ “Кіностолиця” – 239 тис. грн.

Також президент отримав 230 тис. 703 грн доходу від надання майна в оренду, 203 тис. 639 грн – інвестиційного прибутку від цінних паперів, 238 тис. 505 грн – процентів у банках.

Минулого року Зеленський продав будинок за 12 млн 114 тис. грн та земельну ділянку за 1 млн 356 тис. 600 грн.

Водночас заробітна плата дружини президента Олени Зеленської в “Квартал 95” становила 952 тис. 900 грн. До того ж вона отримала дохід від надання майна в оренду – 2 млн 443 тис. 27 грн, інвестиційного прибутку від цінних паперів 203 тис. 639 грн, страхових виплат – 33 тис. 922 грн, роялті – 1 тис. грн.

Сумарний дохід сім’ї Зеленських становить 22,7 млн гривень у 2020 році.

Цінне майно

Серед коштовностей – шість елітних наручних годинників. У Зеленського є колекція наручних годинників марок Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget і Bovet. Їх вартість не вказано.

Автомобілі

Автомобілі – Land Rover 2016 року випуску і Mersedes 2014.

Цінні папери та корпоративні права

Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, так, у 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.

У Зеленського та його дружини є облігації більш ніж на 5 млн гривень.

Володіє подружжя й акціями на Кіпрі. Перша леді зазначена бенефіціаром компаній Aldorante Limited (Кіпр), FILM HERITAGE Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).

Фінанси

Гроші на банківських рахунках: 4,7 млн ​​грн, більше ніж 125 тис. доларів і понад 10 тисяч євро.

Готівка: 1 млн. грн, 615 тис. доларів та 7 тис. євро.

Видатки

Серед видатків президент задекларував добровільний внесок на пам’ятник космонавту Леоніду Каденюку в розмірі 250 тис. грн.

Сума видатків, зазначена в декларації Зеленського – 25 289 527.