Квартири постраждалим через вибух на Позняках купили не за бюджетні кошти — Зеленський

Covid-19 Україна

оновлено 25.06.2020 о 23:02

Всього:

40008(+994)

Хворіють:

21183(+994)

Вилікувались:

17758(+349)

Померло:

1067(+16)

23:44 Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття: відео
23:21 Для зйомок в серіалі по «Володарю кілець» шукають «забавних людей»
22:58 У Великій Британії під час епідемії переповнені пляжі: влада б’є на сполох
21:54 Україна просить ЄС і НАТО допомогти в подоланні наслідків повеней
21:48 Японський робот зі штучним інтелектом зіграє в кіно
21:10 Заступник міністра освіти Стадний подав у відставку
20:54 Дані мільйонів Telegram-користувачів злили в Мережу — ЗМІ
20:52 У Харківській області військова колона потрапила в ДТП, є постраждалі
19:55 У ЄС рекомендували перший препарат для лікування COVID-19
19:39 FlixBus відновлює міжнародні перевезення з України
19:12 Затонулий біля берегів Одеси танкер зможуть прибрати не раніше вересня — мер
19:00 Брат Кейт Міддлтон заснував компанію на честь свого собаки
18:37 У Польщі впав з мосту автобус, є загиблий: фото
18:32 HBO повернув «Віднесених вітром», але з двома додатковими відео
18:28 Демократи офіційно оголосять Байдена кандидатом у президенти на онлайн-з'їзді
18:23 Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення
18:00 НСК «Олімпійський» відкриють для всіх охочих: коли можна буде тренуватися
17:42 Полярники показали фото зі станції в Антарктиці
17:36 Вийшов трейлер драми «В очікуванні варварів» з Деппом та Паттінсоном в головних ролях
17:19 Зеленський пообіцяв знайти на боротьбу з повінню «не один мільярд гривень»
17:06 Кінотеатри зможуть відкритися в липні
17:02 Клітіна вирішила стати «чоловіком», протестуючи проти сексизму
16:47 Кабмін скасував аукціони з продажу конфіскованих тварин
16:28 США планують збільшити військову допомогу Україні
16:06 Джордж Мартін розповів, коли планує завершити писати «Вітри зими»
15:46 У Києві біля ринку знайшли міни
15:24 Стерненко заявив, що СБУ завершила розслідування його справи
15:11 В Україні ситуація з COVID-19 погіршилася через поспішне послаблення карантину, – соціолог
14:59 У США винесли друге звинувачення проти засновника WikiLeaks
14:57 Довіра до Зеленського падає, – соціолог
14:48 Меган Маркл і принц Гаррі приготували благодійний обід
14:25 Росія втручається у внутрішні справи Білорусі, – Лукашенко

Квартири постраждалим через вибух на Позняках купили не за бюджетні кошти — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 40 квартир для киян, які втратили будинки через вибух на вулиці Крушельницької, купили не за бюджетні кошти.

Четвер, 25 червня 2020, 23:48

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Як повідомлялося раніше, постраждалим в результаті вибуху на Позняках почали видавати сертифікати на нові квартири. 25 червня Володимир Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири.

Пізніше в ефірі шоу Глава держави підтвердив, що ці квартири були закуплені за бюджетні кошти. Уточнювати, хто саме дав на це гроші, Президент не став.

“Це не бюджетні кошти, це правда. Ми поговорили з забудовниками, знайшов Офіс Президента забудовників, які нам, насправді, допомогли. Ми з ними поспілкувалися, вони розуміють, що ми разом можемо їм допомогти. Ось і все”, — сказав він.

Також Зеленський додав, що всі 40 квартир для постраждалих знаходяться на території Києва. Йдеться про новобудови. Очікується, що всі отримають житло протягом 1,5 місяців.

“Скажу вам відверто… По-перше хочу сказати, що ми знайшли всі 40 квартир. Всі 40 квартир, вони знаходяться в Києві, не в області, тобто ніхто не буде обманювати людей, ми хочемо допомогти… 12 квартир, так як це нові квартири, вони вже готові, вони добудовані. Протягом місяця-півтора (не хочу просто обіцяти) ще 28 квартир ми виділимо всім сім’ям”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Теги: Володимир Зеленський, застройщик, Київ, квартира

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись