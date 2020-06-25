Квартири постраждалим через вибух на Позняках купили не за бюджетні кошти — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 40 квартир для киян, які втратили будинки через вибух на вулиці Крушельницької, купили не за бюджетні кошти.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Як повідомлялося раніше, постраждалим в результаті вибуху на Позняках почали видавати сертифікати на нові квартири. 25 червня Володимир Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири.

Пізніше в ефірі шоу Глава держави підтвердив, що ці квартири були закуплені за бюджетні кошти. Уточнювати, хто саме дав на це гроші, Президент не став.

“Це не бюджетні кошти, це правда. Ми поговорили з забудовниками, знайшов Офіс Президента забудовників, які нам, насправді, допомогли. Ми з ними поспілкувалися, вони розуміють, що ми разом можемо їм допомогти. Ось і все”, — сказав він.

Також Зеленський додав, що всі 40 квартир для постраждалих знаходяться на території Києва. Йдеться про новобудови. Очікується, що всі отримають житло протягом 1,5 місяців.

“Скажу вам відверто… По-перше хочу сказати, що ми знайшли всі 40 квартир. Всі 40 квартир, вони знаходяться в Києві, не в області, тобто ніхто не буде обманювати людей, ми хочемо допомогти… 12 квартир, так як це нові квартири, вони вже готові, вони добудовані. Протягом місяця-півтора (не хочу просто обіцяти) ще 28 квартир ми виділимо всім сім’ям”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.