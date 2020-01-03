За 4 місяці з дня присяги нардепи від президентської фракції встигли обзавестися новими авто і житлом в столиці. Серед новинок — квартири на Печерську й Audi Q7.

Про це йдеться в статті “Cлідство.Інфо”.

У президентську фракцію “Слуги народу” входить близько 250 народних депутатів. Багато з них – нові обличчя в політиці і до обрання були офіційно не працевлаштовані або ж мали скромні офіційні доходи. З декларацій деяких таких народних депутатів слід, що за останні 4 місяці їм вдалося нажити різне майно, в тому числі нерухомість, вартість 200 і вище тисяч гривень.

Так Анатолій Костюх — 75-й номер виборчого списку “Слуги народу” — на момент обрання був безробітним. За інформацією журналістів, раніше він працював на регіональному телебаченні Закарпаття і був фахівцем з комунікацій в місцевому управлінні поліції охорони. У декларації за 2018 Костюх зазначив, що мав лише автомобіль Volkswagen 80-х років. Уже до кінця 2019 го він придбав італійську Alfa Romeo 2012 року випуску. Сам депутат зазначає, що за цю машину віддав 200 тисяч гривень, журналісти ж відзначають, що вартість авто в середньому на 15-20% вище.

Микола Задорожний — депутат з Сумської області — був ведучим й організатором святкових заходів. Згідно з декларацією за 2018 власної машини у нього не було, проте була квартира в Києві і кредит на 800 тисяч гривень. До кінця листопада 2019 року його придбав Mitsubishi Pajero 2007 року. Вартість авто — понад 300 000 гривень.

Іван Калаур — народний депутат від “Слуги народу” з Тернопільської області — зробив покупку значно дорожче, ніж його колеги. Він придбав з салону нову Toyota RAV4 за понад 800 тисяч гривень. Правда, для цієї покупки йому довелося взяти кредит строком на 2 роки. До обрання в парламент Калаур працював завідувачем кафедрою одного з університетів Тернополя і їздив на Fiat 2013 випуску і зовсім старенькою Lancia Dedra.

“Слуга народу” з Вінницької Анатолій Драбівський — колишній ректор Вінницького кооперативного інституту — продав старе авто за 255 тисяч гривень і придбав Volkswagen Passat 2019 вартістю майже мільйон гривень. Журналісти зазначають, що що депутат запам’ятався тим, що не голосував за проект закону, який повинен був остаточно зняти недоторканність з парламентаріїв.

Народний обранець з Полтавської області Костянтин Касай змінив задекларований УАЗ на авто за 2 млн гривень. Так згідно з декларацією у 2018 році він володів авто УАЗ 1995 року випуску, а вже в листопаді 2019 — став власником нової Audi Q7 за майже 2 мільйони грівен.Также вже після обрання народним депутатом Касай придбав земельну ділянку на Полтавщині. До обрання в нардепи він був співвласником ремонтно-будівельної компанії.

Народний депутат від президентської фракції Арсеній Пушкаренко розжився новим житлом на столичному Печерську — парламентарій в грудні минулого року придбав однокімнатну квартиру за 2,4 мільйона гривень. У тому ж місяці йому повернули позику на 1,5 мільйона гривень. До обрання в парламент був громадським діячем і працював помічником народного депутата.

Відзначився і народний депутат і колишній журналіст “1+1” Олександр Дубинський, який поповнив свій парк автомобілів ще чотирма елітними машинами. У грудні 2019 го мама народного обранця подарувала йому відразу 3 машини загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Сам же Олександр Дубинський в кінці минулого року купив за півмільйона гривень новий гараж майже 80 квадратних метрів, а також Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.