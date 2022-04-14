Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Майно, як пояснили в ДБР, було арештоване в межах кримінального провадження щодо “державної зради та сприяння діяльності терористичної організації”. Серед арештованого:

  • 32 квартири,
  • 30 земельних ділянок,
  • 26 автомобілів,
  • 23 будинки,
  • 17 паркомісць
  • моторна яхта.

Також під арештом – частки у статутних капіталах 25 компаній, бенефіціарними власниками яких є Медведчук чи Марченко. Ще раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд вже заарештували яхту та решту нерухомого майна Медведчука.