Личаківський райсуд Львова заарештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата і "кума Путіна" Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, та його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Майно, як пояснили в ДБР, було арештоване в межах кримінального провадження щодо “державної зради та сприяння діяльності терористичної організації”. Серед арештованого:

32 квартири,

30 земельних ділянок,

26 автомобілів,

23 будинки,

17 паркомісць

моторна яхта.

Також під арештом – частки у статутних капіталах 25 компаній, бенефіціарними власниками яких є Медведчук чи Марченко. Ще раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд вже заарештували яхту та решту нерухомого майна Медведчука.