Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Майно, як пояснили в ДБР, було арештоване в межах кримінального провадження щодо “державної зради та сприяння діяльності терористичної організації”. Серед арештованого:
- 32 квартири,
- 30 земельних ділянок,
- 26 автомобілів,
- 23 будинки,
- 17 паркомісць
- моторна яхта.
Також під арештом – частки у статутних капіталах 25 компаній, бенефіціарними власниками яких є Медведчук чи Марченко. Ще раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд вже заарештували яхту та решту нерухомого майна Медведчука.
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