Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо конфіскації майна експрезидента Віктора Януковича. Наприклад, йдеться про 31 мільйон гривень та готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначається, що рішення ухвалено за позовом Міністерства юстиції України.

У такий спосіб на користь держави стягнули:

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника”;

537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата 19 століття).

Також у Центрі заявили, що конфіскували резиденцію “Межигір’я”.

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв РФ у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни: “Серед іншого, він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни‑агресора”, — йдеться в повідомленні.