Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.
Зазначається, що рішення ухвалено за позовом Міністерства юстиції України.
У такий спосіб на користь держави стягнули:
- квартиру на Оболонській набережній;
- паркомісця;
- 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;
- 100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника”;
- 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата 19 століття).
Також у Центрі заявили, що конфіскували резиденцію “Межигір’я”.
Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв РФ у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни: “Серед іншого, він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни‑агресора”, — йдеться в повідомленні.
- За клопотанням Державного бюро розслідувань суд дозволив заарештувати Януковича за підозрою в державній зраді.
- Раніше суд дозволив тримати Януковича під вартою за незаконний перетин кордону.
- Також СБУ затримала брата Олега Царьова за спроби організувати диверсії.