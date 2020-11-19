Український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко випустив книгу з десятками оригінальних авторських рецептів.

У своїй книзі він по-новому переосмислює традиційні українські страви.

#Букви публікують рецепт кваші з житнім хлібом, яблуками і волоськими горіхами, який пропонує спробувати кулінар.

Кваша

Інгредієнти

300 мл квасу

100 г в’ялених/копчених груш та яблук (набір для узвару)

5 скибок житнього хліба (та додатково 150 г хліба для чипсів)

50 г волоського горіха

дрібка червоного меленого перцю

дрібка солі

сік ½ лимона

• Замочіть у квасі 5 шматочків житнього хліба на 10 хвилин. До хлібно-квасної суміші додайте набір для узвару з копчених/в’ялених груш та яблук.

• Закип’ятіть суміш і дайте їй повністю вистигнути. Дістаньте з холодної суміші запарені груші та яблука.

• Розм’якшену масу з житнього хліба перетріть крізь сито або перебийте блендером до кремової консистенції. Додайте сік лимона, червоний мелений перець та сіль за смаком.

• Приготуйте чипси з житнього хліба. Наріжте хліб тонкими шматочками та підсушіть у духовці протягом 3 хвилин при температурі 185 °С.

• Подавайте квашу, притрусивши дрібно посіченими волоськими горіхами. Прикрасьте чипсами з житнього хліба.