У своїй книзі він по-новому переосмислює традиційні українські страви.
#Букви публікують рецепт кваші з житнім хлібом, яблуками і волоськими горіхами, який пропонує спробувати кулінар.
Кваша
Інгредієнти
300 мл квасу
100 г в’ялених/копчених груш та яблук (набір для узвару)
5 скибок житнього хліба (та додатково 150 г хліба для чипсів)
50 г волоського горіха
дрібка червоного меленого перцю
дрібка солі
сік ½ лимона
• Замочіть у квасі 5 шматочків житнього хліба на 10 хвилин. До хлібно-квасної суміші додайте набір для узвару з копчених/в’ялених груш та яблук.
• Закип’ятіть суміш і дайте їй повністю вистигнути. Дістаньте з холодної суміші запарені груші та яблука.
• Розм’якшену масу з житнього хліба перетріть крізь сито або перебийте блендером до кремової консистенції. Додайте сік лимона, червоний мелений перець та сіль за смаком.
• Приготуйте чипси з житнього хліба. Наріжте хліб тонкими шматочками та підсушіть у духовці протягом 3 хвилин при температурі 185 °С.
• Подавайте квашу, притрусивши дрібно посіченими волоськими горіхами. Прикрасьте чипсами з житнього хліба.
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